назву причину: будь-яка оптимізація кадрів в держструктурах призводить до укрупнення + зайва полковнича/генеральська керівна посада.
А Ви - про високе бюджет вони пильнують, ага ...
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Додано: Вів 21 гру, 2021 21:44
Re: Monobank
назву причину: будь-яка оптимізація кадрів в держструктурах призводить до укрупнення + зайва полковнича/генеральська керівна посада.
А Ви - про високе бюджет вони пильнують, ага ...
Додано: Сер 22 гру, 2021 08:45
Re: Monobank
Додано: Сер 22 гру, 2021 08:50
Re: Monobank
Прошу прощение за мои виражение, но нужно лазить не в приложение , а на телеграмм-канале господина Гороховского - там рупор всех изменений и отмашка того "чё ми еще тут на..у..вертим в етом приложении". Там било ОБЕЩАНО подтянуть пластик , ибо уже и ЕМУ , найвеличнишему повелителю МОНО понятно , что покупки Вовиной тисячтю в инете - ето D & G (Дорого и голимо).
Додано: Чет 23 гру, 2021 17:30
Додано: Чет 23 гру, 2021 18:51
Re: Monobank
Оформил депозит, пополнение выбрал по реквизитам с другого банка. Можно частями сэпить или всю сумму надо сразу?
Додано: Чет 23 гру, 2021 19:15
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