на практике ето средства госбюджета и их нецелевое обещают карать нещадно
УЗ как всегда останется не при делах - сдаст по первому запросу.
PS В Запорожье работники детского театра покупают билети в кассе и раздают пригласительние детям.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 гру, 2021 21:47
Re: Monobank
Додано: Нед 26 гру, 2021 21:58
Карта не показатель. Деньги возвращают на счет. Даже если закрывается карта со счетом - то счет еще минимум 45 дней дивет по правилам МПС. Но даже если возврат оформлен после закрытия счета бывшему владельцу карты надо будет обратиться в банк за получением возврата. Ну если он конечно хочет получить свои деньги взад
Додано: Нед 26 гру, 2021 23:21
на счет даже если сдавать в кассе (дадут бумагу о возврате но не деньги), а не онлайн
Додано: Пон 27 гру, 2021 00:28
Re: Monobank
Когда в 2018 году появилась функция открытия депозитов, то для внесения крупных сумм нужно было ехать в отделение Универсалбанка или Таскомбанка, или делать перевод с черной карты, или делать перевод из другого банка. Чтобы компенсировать потери клиентов при переводе с другого банка (и налом в кассе и безналом), в тарифах предусмотрели компенсацию при пополнении гривневых депозитов сроком от 4 месяцев. Компенсация распространяется также на открытие депозита с карт некоторых других банков (список таких банков поддержка не знает, можно увидеть самому в приложении по значку подарка возле карты, с которой вносятся средства на депозит).
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