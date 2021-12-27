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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Monobank 4 5 133
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
7
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
53
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
50
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 21:47

Re: Monobank

  ol_zy написав:а вот как на практике

на практике ето средства госбюджета и их нецелевое обещают карать нещадно
УЗ как всегда останется не при делах - сдаст по первому запросу.
PS В Запорожье работники детского театра покупают билети в кассе и раздают пригласительние детям.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 21:58

  ol_zy написав:Даже если карты уже нет, то все равно на нее возвращают? Или по заяве можно счет возврата изменить (в теории должны вернуть на указанный в заяве счет, а вот как на практике - хз)?

Карта не показатель. Деньги возвращают на счет. Даже если закрывается карта со счетом - то счет еще минимум 45 дней дивет по правилам МПС. Но даже если возврат оформлен после закрытия счета бывшему владельцу карты надо будет обратиться в банк за получением возврата. Ну если он конечно хочет получить свои деньги взад ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 23:21

  Flamingo написав:
  ol_zy написав:Даже если карты уже нет, то все равно на нее возвращают? Или по заяве можно счет возврата изменить (в теории должны вернуть на указанный в заяве счет, а вот как на практике - хз)?

Карта не показатель. Деньги возвращают на счет. Даже если закрывается карта со счетом - то счет еще минимум 45 дней дивет по правилам МПС. Но даже если возврат оформлен после закрытия счета бывшему владельцу карты надо будет обратиться в банк за получением возврата. Ну если он конечно хочет получить свои деньги взад ;)


на счет даже если сдавать в кассе (дадут бумагу о возврате но не деньги), а не онлайн
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 23:58

  andreyiskra написав:За автопродление депо нет бонуса?

нет
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 00:28

Re: Monobank

  zoawlhxc написав:можно подробнее в честь чего такая щедрость?

Когда в 2018 году появилась функция открытия депозитов, то для внесения крупных сумм нужно было ехать в отделение Универсалбанка или Таскомбанка, или делать перевод с черной карты, или делать перевод из другого банка. Чтобы компенсировать потери клиентов при переводе с другого банка (и налом в кассе и безналом), в тарифах предусмотрели компенсацию при пополнении гривневых депозитов сроком от 4 месяцев. Компенсация распространяется также на открытие депозита с карт некоторых других банков (список таких банков поддержка не знает, можно увидеть самому в приложении по значку подарка возле карты, с которой вносятся средства на депозит).
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 11:49

  Goodman написав:
  ingtrans написав:Да вроде с любых, если СЭПом.

да и с партнеров тоже , после того как год назад бил учинен скандал
по поводу незачисления КБ и отписок от поддержки.

А эти 0.6% учитываются в максимальной сумме КБ по моно в 500грн в месяц?
Dimkaua
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 08:39

  Dimkaua написав:
  Goodman написав:
  ingtrans написав:Да вроде с любых, если СЭПом.

да и с партнеров тоже , после того как год назад бил учинен скандал
по поводу незачисления КБ и отписок от поддержки.

А эти 0.6% учитываются в максимальной сумме КБ по моно в 500грн в месяц?

Нет, на эти 0,6% лимит по кешбэку не распространяется.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 10:27

...кто в теме, что за тёрки ПриватБанка с Гороховским, и чем это грозит монобанке?
abc111
 
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