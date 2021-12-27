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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 гру, 2021 21:47
ol_zy написав:
а вот как на практике
на практике ето средства госбюджета и их нецелевое обещают карать нещадно
УЗ как всегда останется не при делах - сдаст по первому запросу.
PS В Запорожье работники детского театра покупают билети в кассе и раздают пригласительние детям.
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Goodman
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Додано: Нед 26 гру, 2021 21:58
ol_zy написав:
Даже если карты уже нет, то все равно на нее возвращают? Или по заяве можно счет возврата изменить (в теории должны вернуть на указанный в заяве счет, а вот как на практике - хз)?
Карта не показатель. Деньги возвращают на счет. Даже если закрывается карта со счетом - то счет еще минимум 45 дней дивет по правилам МПС. Но даже если возврат оформлен после закрытия счета бывшему владельцу карты надо будет обратиться в банк за получением возврата. Ну если он конечно хочет получить свои деньги взад
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Flamingo
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Додано: Нед 26 гру, 2021 23:58
andreyiskra написав:
За автопродление депо нет бонуса?
нет
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Додано: Пон 27 гру, 2021 00:28
zoawlhxc написав:
можно подробнее в честь чего такая щедрость?
Когда в 2018 году появилась функция открытия депозитов, то для внесения крупных сумм нужно было ехать в отделение Универсалбанка или Таскомбанка, или делать перевод с черной карты, или делать перевод из другого банка. Чтобы компенсировать потери клиентов при переводе с другого банка (и налом в кассе и безналом), в тарифах предусмотрели компенсацию при пополнении гривневых депозитов сроком от 4 месяцев. Компенсация распространяется также на открытие депозита с карт некоторых других банков (список таких банков поддержка не знает, можно увидеть самому в приложении по значку подарка возле карты, с которой вносятся средства на депозит).
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Додано: Пон 27 гру, 2021 11:49
Goodman написав: ingtrans написав:
Да вроде с любых, если СЭПом.
да и с партнеров тоже , после того как год назад бил учинен скандал
по поводу незачисления КБ и отписок от поддержки.
А эти 0.6% учитываются в максимальной сумме КБ по моно в 500грн в месяц?
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Dimkaua
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Додано: Вів 28 гру, 2021 08:39
Dimkaua написав: Goodman написав: ingtrans написав:
Да вроде с любых, если СЭПом.
да и с партнеров тоже , после того как год назад бил учинен скандал
по поводу незачисления КБ и отписок от поддержки.
А эти 0.6% учитываются в максимальной сумме КБ по моно в 500грн в месяц?
Нет, на эти 0,6% лимит по кешбэку не распространяется.
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ingtrans
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Додано: Вів 28 гру, 2021 10:27
...кто в теме, что за тёрки ПриватБанка с Гороховским, и чем это грозит монобанке?
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abc111
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Додано: Вів 28 гру, 2021 17:23
abc111 написав:
...кто в теме, что за тёрки ПриватБанка с Гороховским, и чем это грозит монобанке?
ничем, банк же универсал, разве что закроют приложение и выдадут через кассу в худшем случае
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cohan
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Додано: Вів 28 гру, 2021 18:31
abc111 написав:
...кто в теме, что за тёрки ПриватБанка с Гороховским, и чем это грозит монобанке?
читав на днях про ще один шкандаль
монобанда буде подавати в суд на.. молодшого Дубілєта, бо він типу клони моно зі швидкістю світла клонує по усьому світу.. вже є плати навіть на Африканські країни!
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greenozon
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