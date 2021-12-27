Додано: Пон 27 гру, 2021 00:28

zoawlhxc написав: можно подробнее в честь чего такая щедрость? можно подробнее в честь чего такая щедрость?

Когда в 2018 году появилась функция открытия депозитов, то для внесения крупных сумм нужно было ехать в отделение Универсалбанка или Таскомбанка, или делать перевод с черной карты, или делать перевод из другого банка. Чтобы компенсировать потери клиентов при переводе с другого банка (и налом в кассе и безналом), в тарифах предусмотрели компенсацию при пополнении гривневых депозитов сроком от 4 месяцев. Компенсация распространяется также на открытие депозита с карт некоторых других банков (список таких банков поддержка не знает, можно увидеть самому в приложении по значку подарка возле карты, с которой вносятся средства на депозит).