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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Monobank 4 5 133
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
7
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
53
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
50
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 18:56

Моно сегодня СЕП тормозит.
Отправил в 11.30 на Креди Агриколь денег нет до сих пор и просрочка блин.
В чате пишут, что у них проблемы с проведением платежей и мой вопрос в приоритете. Что делать?
anikola13
 
Повідомлень: 998
З нами з: 08.02.13
Подякував: 145 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 19:07

У меня в Юнекс СЭП не зашел. Отправлял с моно в 10 утра. Поддержка моно гутарит, что перевод прошел..
Zonenor
 
Повідомлень: 65
З нами з: 26.02.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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