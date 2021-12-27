Моно сегодня СЕП тормозит.
Отправил в 11.30 на Креди Агриколь денег нет до сих пор и просрочка блин.
В чате пишут, что у них проблемы с проведением платежей и мой вопрос в приоритете. Что делать?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 гру, 2021 18:56
Моно сегодня СЕП тормозит.
Отправил в 11.30 на Креди Агриколь денег нет до сих пор и просрочка блин.
В чате пишут, что у них проблемы с проведением платежей и мой вопрос в приоритете. Что делать?
Додано: Вів 28 гру, 2021 19:07
У меня в Юнекс СЭП не зашел. Отправлял с моно в 10 утра. Поддержка моно гутарит, что перевод прошел..
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