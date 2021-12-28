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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 гру, 2021 20:39
Re: Monobank
Гарантии СЭПа ограничены регламентом, потому даже застрявший на три рабочих дня СЭП будет считаться "в пределах нормы", хотя он вполне может долететь за 15-20 минут (это самое быстрое из того, что помню по своим, теоретически может и быстрее)
Потому я бы не рисковал с СЭПом в последний день, можно больно влететь, непонятно ради чего
Додано: Вів 28 гру, 2021 21:30
Re: Monobank
Щойно зайшов вранішній СЕП на Форвард
Додано: Вів 28 гру, 2021 21:56
Re: Monobank
Додано: Сер 29 гру, 2021 00:24
Додано: Сер 29 гру, 2021 00:55
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