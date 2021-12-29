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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 гру, 2021 20:39
посетитель Погасил бы вчера, но был выходной.
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anikola13
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Додано: Вів 28 гру, 2021 20:39
anikola13 написав:Vorlon
А Вы как делаете?
В каком банке СЕП со 100% гарантией?
Гарантии СЭПа ограничены регламентом, потому даже застрявший на три рабочих дня СЭП будет считаться "в пределах нормы", хотя он вполне может долететь за 15-20 минут (это самое быстрое из того, что помню по своим, теоретически может и быстрее)
Потому я бы не рисковал с СЭПом в последний день, можно больно влететь, непонятно ради чего
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Faceless
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Додано: Вів 28 гру, 2021 21:30
Щойно зайшов вранішній СЕП на Форвард
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wolt450
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Додано: Вів 28 гру, 2021 21:56
Faceless написав:
Потому я бы не рисковал с СЭПом в последний день, можно больно влететь, непонятно ради чего
Особенно под конец года.
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MASolomko
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Додано: Сер 29 гру, 2021 00:24
Bosstone написав:
Ну есть же специальные кредитки для покрытия кассовых разрывов.
Про що мова, зняття без комісії та грейсу чи щось інше?
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klug
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Додано: Сер 29 гру, 2021 00:55
посетитель написав:
Последний день это всегда риски.Почему именно в последний?
Да, последний день - это риски.
Впрочем, предпоследний - тоже риски.
и тд.
Любой день - это риски )
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mustbe
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Додано: Сер 29 гру, 2021 11:16
klug написав: Bosstone написав:
Ну есть же специальные кредитки для покрытия кассовых разрывов.
Про що мова, зняття без комісії та грейсу чи щось інше?
Именно об этом.
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Bosstone
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Додано: Чет 30 гру, 2021 11:34
Я як завжди слоупок) Теж вчора відправляв СЕП на моню і теж йшло десь більше як 3 години, доволі неочікувано було
Надіслано від мого SM-M515F, використовуючи Tapatalk
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nighthawk5
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Додано: Чет 30 гру, 2021 13:26
Подскажите, пополнение депозита в последний месяц действия договора депозита разрешается?
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idealstorm
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Додано: Чет 30 гру, 2021 13:34
idealstorm написав:
Подскажите, пополнение депозита в последний месяц действия договора депозита разрешается?
ДА
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pepe
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