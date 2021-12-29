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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2326232723282329

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Monobank 4 5 133
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
7
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
53
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
50
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 20:39

посетитель Погасил бы вчера, но был выходной.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 20:39

Re: Monobank

anikola13 написав:Vorlon
А Вы как делаете?
В каком банке СЕП со 100% гарантией?
Гарантии СЭПа ограничены регламентом, потому даже застрявший на три рабочих дня СЭП будет считаться "в пределах нормы", хотя он вполне может долететь за 15-20 минут (это самое быстрое из того, что помню по своим, теоретически может и быстрее)
Потому я бы не рисковал с СЭПом в последний день, можно больно влететь, непонятно ради чего
Faceless
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7
3
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 21:30

Re: Monobank

Щойно зайшов вранішній СЕП на Форвард
wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 21:56

Re: Monobank

  Faceless написав:Потому я бы не рисковал с СЭПом в последний день, можно больно влететь, непонятно ради чего
Особенно под конец года.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 00:24

  Bosstone написав:Ну есть же специальные кредитки для покрытия кассовых разрывов.

Про що мова, зняття без комісії та грейсу чи щось інше?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 00:55

  посетитель написав:Последний день это всегда риски.Почему именно в последний?

Да, последний день - это риски.
Впрочем, предпоследний - тоже риски.
и тд.
Любой день - это риски )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 11:16

  klug написав:
  Bosstone написав:Ну есть же специальные кредитки для покрытия кассовых разрывов.

Про що мова, зняття без комісії та грейсу чи щось інше?

Именно об этом.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 11:34

Re: Monobank

Я як завжди слоупок) Теж вчора відправляв СЕП на моню і теж йшло десь більше як 3 години, доволі неочікувано було

Надіслано від мого SM-M515F, використовуючи Tapatalk
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 13:26

Re: Monobank

Подскажите, пополнение депозита в последний месяц действия договора депозита разрешается?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 13:34

Re: Monobank

  idealstorm написав:Подскажите, пополнение депозита в последний месяц действия договора депозита разрешается?

ДА
pepe
 
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  #<1 ... 2326232723282329
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