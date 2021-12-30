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банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2327232823292330 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Monobank 4 5 133 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 5% 7 2- Погане. Некомпетентне. 6% 8 3- Задовільне. Хотілося б краще. 11% 15 4- Добре. Як і повинно бути. 40% 53 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 38% 50 Всього голосів : 133 Додано: Чет 30 гру, 2021 17:02 Сорри-бонус от Monobank ;)

Мать Вашу - таки лучше бы я подождал чем ганять машину дважды через весь город по отвратительной погоде. Чисто ради интереса спрашиваю: "А учитывая что я по вашей вине спалил кучу бензина и потерял как минимум полтора часа времени - может мне положен какой-то сорри бонус?"

Ответ: "Ой - я уточню - перезвоню".

Ну делать нечего - подарки себя сами не купят - не заходя домой возвращаюсь к машине - еду. Звонок: "Я уточнила - сорри бонус не положен"

Ну не положен так не положен, делоФФ-то - вон Алка споганилась тоже орехи не сорри-бонусит уже как "девчат" на "папок" поменяли. Еду - покупаю книги, возвращаюсь. Опять звонок: "Мы придумали - мы в качестве сорри-бонуса решили вам дать до 31 января 50% кэшбека на оплаты в гугл-плэй и эппл-сторе". Как говорится - Я плакалЪ . Это "точки" где я никогда, ничего не покупал (и думаю сотрудники мони это в моей профиле наверняка видят) и надеюсь покупать не стану. Сегодня так сложилось что пришлось покупать внукам книжки к НГ в магазине учавствующем в е-поддержке (я конечно еще 21 декабря купил книжки на бук24, но эти му..звоны хотя еще 23 перезванивали и обещали что все будет отправлено - сегодня на мой звонок ответили что книги одной нету а вторую вышлют после 11го). В общем делать нечего пришлось ехать в магазин - со спального по сути района аж в центр города. Книжки выбрали оплачивать картой мони е-поддержка - а оно болт на 16. Сотрудница магаза подумала, что что-то с терминалом - перегружала терминал - перегружала комп - приносила другой терминал - но на 4й отлуп сказала: "у вас что-то с картой". И тут таки после меня девчушка с ощадовской е-поддержкой без труда платит за бумагу. Ну я уже в телеге с поддержкой на связи, но у них как обычно все заняты, пришлось звонить. Оператор сразу сказал что с е-поддержкой сейчас проблемы можете ехать домой мы вам перезвоним когда все заработает. Я аж переспросил - может все-таки подождать? Не езжайте! Ну ок - время деньги. За 40 минут доезжаю домой - поднимаюсь на этаж звонок от мони - можете платить - все сделали.Мать Вашу - таки лучше бы я подождал чем ганять машину дважды через весь город по отвратительной погоде. Чисто ради интереса спрашиваю: "А учитывая что я по вашей вине спалил кучу бензина и потерял как минимум полтора часа времени - может мне положен какой-то сорри бонус?"Ответ: "Ой - я уточню - перезвоню".Ну делать нечего - подарки себя сами не купят - не заходя домой возвращаюсь к машине - еду. Звонок: "Я уточнила - сорри бонус не положен"Ну не положен так не положен, делоФФ-то - вон Алка споганилась тоже орехи не сорри-бонусит уже как "девчат" на "папок" поменяли. Еду - покупаю книги, возвращаюсь. Опять звонок: "Мы придумали - мы в качестве сорри-бонуса решили вам дать до 31 января 50% кэшбека на оплаты в гугл-плэй и эппл-сторе". Как говорится - Я плакалЪ. Это "точки" где я никогда, ничего не покупал(и думаю сотрудники мони это в моей профиле наверняка видят) и надеюсь покупать не стану. Flamingo 1

Повідомлень: 7618 З нами з: 20.03.15 Подякував: 114 раз. Подякували: 2131 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2327232823292330 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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