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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Monobank 4 5 133
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
7
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
53
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
50
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 17:02

Сорри-бонус от Monobank ;)

Сегодня так сложилось что пришлось покупать внукам книжки к НГ в магазине учавствующем в е-поддержке (я конечно еще 21 декабря купил книжки на бук24, но эти му..звоны хотя еще 23 перезванивали и обещали что все будет отправлено - сегодня на мой звонок ответили что книги одной нету а вторую вышлют после 11го). В общем делать нечего пришлось ехать в магазин - со спального по сути района аж в центр города. Книжки выбрали оплачивать картой мони е-поддержка - а оно болт на 16. Сотрудница магаза подумала, что что-то с терминалом - перегружала терминал - перегружала комп - приносила другой терминал - но на 4й отлуп сказала: "у вас что-то с картой". И тут таки после меня девчушка с ощадовской е-поддержкой без труда платит за бумагу. Ну я уже в телеге с поддержкой на связи, но у них как обычно все заняты, пришлось звонить. Оператор сразу сказал что с е-поддержкой сейчас проблемы можете ехать домой мы вам перезвоним когда все заработает. Я аж переспросил - может все-таки подождать? Не езжайте! Ну ок - время деньги. За 40 минут доезжаю домой - поднимаюсь на этаж звонок от мони - можете платить - все сделали.
Мать Вашу - таки лучше бы я подождал чем ганять машину дважды через весь город по отвратительной погоде. Чисто ради интереса спрашиваю: "А учитывая что я по вашей вине спалил кучу бензина и потерял как минимум полтора часа времени - может мне положен какой-то сорри бонус?" ;)
Ответ: "Ой - я уточню - перезвоню".
Ну делать нечего - подарки себя сами не купят - не заходя домой возвращаюсь к машине - еду. Звонок: "Я уточнила - сорри бонус не положен"
Ну не положен так не положен, делоФФ-то - вон Алка споганилась тоже орехи не сорри-бонусит уже как "девчат" на "папок" поменяли. Еду - покупаю книги, возвращаюсь. Опять звонок: "Мы придумали - мы в качестве сорри-бонуса решили вам дать до 31 января 50% кэшбека на оплаты в гугл-плэй и эппл-сторе". Как говорится - Я плакалЪ ;). Это "точки" где я никогда, ничего не покупал :oops: (и думаю сотрудники мони это в моей профиле наверняка видят) и надеюсь покупать не стану. :mrgreen: :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 18:35

Flamingo
Вы платили картой еПоддержка на физическом терминале, загнав карту в гугл пэй? А как же всеобщее правило, согласно которому после установки на карте пин-кода первая операция должна быть с контактным считыванием чипа и вводом пина? Или это не обязательно для еПоддержки/гугл пэя?
В А-Банке для карты еПоддержка вообще нет команды установки пин-кода, может, он и не понадобится?
Julio
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 19:04

  Julio написав:Flamingo
Вы платили картой еПоддержка на физическом терминале, загнав карту в гугл пэй? А как же всеобщее правило, согласно которому после установки на карте пин-кода первая операция должна быть с контактным считыванием чипа и вводом пина? Или это не обязательно для еПоддержки/гугл пэя?
В А-Банке для карты еПоддержка вообще нет команды установки пин-кода, может, он и не понадобится?

А я так понимаю что ПИН кода к виртуальной карте может и не быть. И кстати - у меня есть куча карт разных банков, которые никогда физически никогда не вставлялись ни в терминалы ни в баномате и по ним никогда не использовался пин - платить токеном гугля это нисколько не мешает. Да в случае офф-лайна (к примеру в самолете) такой картой оплатить будет невозможно, а в наземных терминалах в Украине - запросто.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 20:09

Re: Monobank

  Julio написав:А как же всеобщее правило, согласно которому после установки на карте пин-кода первая операция должна быть с контактным считыванием чипа и вводом пина?
Это точно не всеобщее правило, либо не правило вообще, так как "зеленая" виртуалка от а-банка прекрасно платит через gpay, но банкомата/терминала не касалась никогда (потому что виртуалка).
Intento
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 20:27

  Intento написав:
  Julio написав:А как же всеобщее правило, согласно которому после установки на карте пин-кода первая операция должна быть с контактным считыванием чипа и вводом пина?
Это точно не всеобщее правило, либо не правило вообще, так как "зеленая" виртуалка от а-банка прекрасно платит через gpay, но банкомата/терминала не касалась никогда (потому что виртуалка).

Це таки загальне правило, але токенізації жодним чином не стосується. Фізична операція через чіп картки має бути проведена для запису ПІНу на фізичну картку та активації фізичного contactless на самій картці. Т.е. ніякі фізичні картки у описаній ситуації участь не брали взагалі, то і стосунку одне до іншого ніякого не має.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 20:41

Re: Monobank

  klug написав:Це таки загальне правило, але токенізації жодним чином не стосується. Фізична операція через чіп картки має бути проведена для запису ПІНу на фізичну картку та активації фізичного contactless на самій картці. Т.е. ніякі фізичні картки у описаній ситуації участь не брали взагалі, то і стосунку одне до іншого ніякого не має.

Бесконтат на черной карте работал "из коробки". Чип карты не видел ни банкомата ни терминала :)
та же история с картами от алки
Kalgan
 
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