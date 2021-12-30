Додано: Чет 30 гру, 2021 17:02

Сегодня так сложилось что пришлось покупать внукам книжки к НГ в магазине учавствующем в е-поддержке (я конечно еще 21 декабря купил книжки на бук24, но эти му..звоны хотя еще 23 перезванивали и обещали что все будет отправлено - сегодня на мой звонок ответили что книги одной нету а вторую вышлют после 11го). В общем делать нечего пришлось ехать в магазин - со спального по сути района аж в центр города. Книжки выбрали оплачивать картой мони е-поддержка - а оно болт на 16. Сотрудница магаза подумала, что что-то с терминалом - перегружала терминал - перегружала комп - приносила другой терминал - но на 4й отлуп сказала: "у вас что-то с картой". И тут таки после меня девчушка с ощадовской е-поддержкой без труда платит за бумагу. Ну я уже в телеге с поддержкой на связи, но у них как обычно все заняты, пришлось звонить. Оператор сразу сказал что с е-поддержкой сейчас проблемы можете ехать домой мы вам перезвоним когда все заработает. Я аж переспросил - может все-таки подождать? Не езжайте! Ну ок - время деньги. За 40 минут доезжаю домой - поднимаюсь на этаж звонок от мони - можете платить - все сделали.Мать Вашу - таки лучше бы я подождал чем ганять машину дважды через весь город по отвратительной погоде. Чисто ради интереса спрашиваю: "А учитывая что я по вашей вине спалил кучу бензина и потерял как минимум полтора часа времени - может мне положен какой-то сорри бонус?"Ответ: "Ой - я уточню - перезвоню".Ну делать нечего - подарки себя сами не купят - не заходя домой возвращаюсь к машине - еду. Звонок: "Я уточнила - сорри бонус не положен"Ну не положен так не положен, делоФФ-то - вон Алка споганилась тоже орехи не сорри-бонусит уже как "девчат" на "папок" поменяли. Еду - покупаю книги, возвращаюсь. Опять звонок: "Мы придумали - мы в качестве сорри-бонуса решили вам дать до 31 января 50% кэшбека на оплаты в гугл-плэй и эппл-сторе". Как говорится - Я плакалЪ. Это "точки" где я никогда, ничего не покупал(и думаю сотрудники мони это в моей профиле наверняка видят) и надеюсь покупать не стану.