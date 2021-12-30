Засмутили трішки з цим "не поповненням в останні три місяці терміну депозиту"
І де тепер залишились депо з цілотерміновим поповненням та більш менш конкурентними по БСУ ставками?
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:54
Re: Monobank
Засмутили трішки з цим "не поповненням в останні три місяці терміну депозиту"
І де тепер залишились депо з цілотерміновим поповненням та більш менш конкурентними по БСУ ставками?
Додано: П'ят 31 гру, 2021 15:10
на Хамон, та и думаю вся Алка устанавливает пины в приложении и все работает. Меняется пин тоже в приложении.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 15:39
конкурентними маєте на увазі вищі за інфляцію в країні?
більше 10%
мабуть таких на пальцях однієї руки... і то не певен
PS ото буде хохмач як гомеричка нас пережене!
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