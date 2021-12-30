Julio написав:А как же всеобщее правило, согласно которому после установки на карте пин-кода первая операция должна быть с контактным считыванием чипа и вводом пина?
Это точно не всеобщее правило, либо не правило вообще, так как "зеленая" виртуалка от а-банка прекрасно платит через gpay, но банкомата/терминала не касалась никогда (потому что виртуалка).
Це таки загальне правило, але токенізації жодним чином не стосується. Фізична операція через чіп картки має бути проведена для запису ПІНу на фізичну картку та активації фізичного contactless на самій картці. Т.е. ніякі фізичні картки у описаній ситуації участь не брали взагалі, то і стосунку одне до іншого ніякого не має.
на Хамон, та и думаю вся Алка устанавливает пины в приложении и все работает. Меняется пин тоже в приложении.