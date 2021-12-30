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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Monobank 4 5 133
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
7
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
53
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
50
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:54

Re: Monobank

Засмутили трішки з цим "не поповненням в останні три місяці терміну депозиту"
І де тепер залишились депо з цілотерміновим поповненням та більш менш конкурентними по БСУ ставками?
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 15:10

  klug написав:
  Intento написав:
  Julio написав:А как же всеобщее правило, согласно которому после установки на карте пин-кода первая операция должна быть с контактным считыванием чипа и вводом пина?
Это точно не всеобщее правило, либо не правило вообще, так как "зеленая" виртуалка от а-банка прекрасно платит через gpay, но банкомата/терминала не касалась никогда (потому что виртуалка).

Це таки загальне правило, але токенізації жодним чином не стосується. Фізична операція через чіп картки має бути проведена для запису ПІНу на фізичну картку та активації фізичного contactless на самій картці. Т.е. ніякі фізичні картки у описаній ситуації участь не брали взагалі, то і стосунку одне до іншого ніякого не має.

на Хамон, та и думаю вся Алка устанавливает пины в приложении и все работает. Меняется пин тоже в приложении.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 15:39

  1finanсier написав:Засмутили трішки з цим "не поповненням в останні три місяці терміну депозиту"
І де тепер залишились депо з цілотерміновим поповненням та більш менш конкурентними по БСУ ставками?


конкурентними маєте на увазі вищі за інфляцію в країні? :)
https://tradingeconomics.com/ukraine/inflation-cpi
більше 10%
мабуть таких на пальцях однієї руки... і то не певен

PS ото буде хохмач як гомеричка нас пережене!

https://tradingeconomics.com/united-sta ... lation-cpi
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:13

  Ромасик написав:
  klug написав:
  Intento написав:Це таки загальне правило, але токенізації жодним чином не стосується. Фізична операція через чіп картки має бути проведена для запису ПІНу на фізичну картку та активації фізичного contactless на самій картці. Т.е. ніякі фізичні картки у описаній ситуації участь не брали взагалі, то і стосунку одне до іншого ніякого не має.

на Хамон, та и думаю вся Алка устанавливает пины в приложении и все работает. Меняется пин тоже в приложении.

Мова все ще про Contactless? Якщо не проводити операцію з чіпом, то можуть бути цікаві приколи, типу на contactless працює ще старий пін або іноді старий, а іноді новий (в залежності від того, онлайн термінал чи ні). Іноді навіть з чіпом вони не з першого разу синхронізуються.
klug
 
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