Прошу подсказку. Вклад(депозит) действует до 01.02. включительно. Пополнение текущее доступно до 31.01. (по календарным месяцам как бэ) А будет ли 01.02 возможность пополнить вклад так сказать "под занавес"?
Купил книги с ковидной тысячи. Монобанк рассчитал транзакцию в категорию "Прочее" (что уже бред полный), а не в книги. В выписке по карте видно, что MCC 5942 - то есть, книги. Этот MCC есть в списке тех, которые принимаются в категории "Книги" в на странице кешбека в приложении. То есть по факту, транзакция то прошла по правильной категории, но моно со своей стороны подменили mcc, чтобы не выплачивать кешбек (Извиняюсь за такие огромные скрины в посте) Саппорты сначала пороли пургу про то, что магазин поставил какой-то другой mcc код, а потом и вовсе в тупую начали кормить завтраками по типу: "Передали ваш вопрос, с вами свяжутся". Скоро третьи сутки пойдут, как ребятки всем отделом пытаются "разобраться" в вопросе
vladshukin98 написав:Купил книги с ковидной тысячи. Монобанк рассчитал транзакцию в категорию "Прочее" (что уже бред полный), а не в книги. В выписке по карте видно, что MCC 5942 - то есть, книги. Этот MCC есть в списке тех, которые принимаются в категории "Книги" в на странице кешбека в приложении. То есть по факту, транзакция то прошла по правильной категории, но моно со своей стороны подменили mcc, чтобы не выплачивать кешбек (Извиняюсь за такие огромные скрины в посте) Саппорты сначала пороли пургу про то, что магазин поставил какой-то другой mcc код, а потом и вовсе в тупую начали кормить завтраками по типу: "Передали ваш вопрос, с вами свяжутся". Скоро третьи сутки пойдут, как ребятки всем отделом пытаются "разобраться" в вопросе
Как с этими умниками бороться и куда писать?
В НБУ, в большинстве обращений позитивные решения.
vladshukin98 написав:Как с этими умниками бороться и куда писать?
Они этого мерчанта добавили в свой "особый" список, где mcc игнорируются (по их мнению - это не книжный магазин) Не уверен, что с этими "банкирами-свинорылами" имеет смысл бороться в данном случае. Им хоть кол на голове теши
Вкладчик1234 написав:Не уверен, что с этими "банкирами-свинорылами" имеет смысл бороться в данном случае. Им хоть кол на голове теши
Ну, тут цікава ситуація. Якби то були власні кошти, а не цільова виплата, то було б складніше, але тут: або банка стверджує, що клієнт витратив гроші не на книги і тоді вони допустили нецільове використання державних коштів; або банка порушила свої зобов'язання перед клієнтом. Думаю, що у цьому випадку Гороху буде простіше віддати 100 грн ніж виправдовуватися перед НБУ та мінфіном, тому є сенс їх жучити.