Додано: Сер 05 січ, 2022 23:09

Купил книги с ковидной тысячи. Монобанк рассчитал транзакцию в категорию "Прочее" (что уже бред полный), а не в книги.В выписке по карте видно, что MCC 5942 - то есть, книги. Этот MCC есть в списке тех, которые принимаются в категории "Книги" в на странице кешбека в приложении. То есть по факту, транзакция то прошла по правильной категории, но моно со своей стороны подменили mcc, чтобы не выплачивать кешбек(Извиняюсь за такие огромные скрины в посте)Саппорты сначала пороли пургу про то, что магазин поставил какой-то другой mcc код, а потом и вовсе в тупую начали кормить завтраками по типу: "Передали ваш вопрос, с вами свяжутся". Скоро третьи сутки пойдут, как ребятки всем отделом пытаются "разобраться" в вопросеКак с этими умниками бороться и куда писать?