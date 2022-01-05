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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Monobank 4 5 134
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
8
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
53
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
37%
50
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 12:45

  sir_vit написав:Якщо розраховуватися картою єПідтримка з увімкненою категорією кешбеку "Книги", то який відсоток кешбеку зарахують 0,75% чи 10%, якщо по чорній карті користуюсь кредитними коштами?

Рекомендовал бы для использования кредитных найти более интересные банки :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 13:01

Re: Monobank

Прошу подсказку.
Вклад(депозит) действует до 01.02. включительно.
Пополнение текущее доступно до 31.01. (по календарным месяцам как бэ)
А будет ли 01.02 возможность пополнить вклад так сказать "под занавес"? :)
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 13:49

Когда моня тянет с привязанного чужака - он не требует 3дс, тянет по токену.
Кто ещё умеет тянуть по токену, без 3дс ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 14:25

Re: Monobank

  mustbe написав:Кто ещё умеет тянуть по токену, без 3дс ?

ПУМБ затягивает первые несколько раз вообще без подтверждения.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 23:09

Неправильная категория и MCC

Купил книги с ковидной тысячи. Монобанк рассчитал транзакцию в категорию "Прочее" (что уже бред полный), а не в книги.
В выписке по карте видно, что MCC 5942 - то есть, книги. Этот MCC есть в списке тех, которые принимаются в категории "Книги" в на странице кешбека в приложении. То есть по факту, транзакция то прошла по правильной категории, но моно со своей стороны подменили mcc, чтобы не выплачивать кешбек
Зображення
Зображення
(Извиняюсь за такие огромные скрины в посте)
Саппорты сначала пороли пургу про то, что магазин поставил какой-то другой mcc код, а потом и вовсе в тупую начали кормить завтраками по типу: "Передали ваш вопрос, с вами свяжутся". Скоро третьи сутки пойдут, как ребятки всем отделом пытаются "разобраться" в вопросе

Как с этими умниками бороться и куда писать?
vladshukin98
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 00:38

  vladshukin98 написав:Купил книги с ковидной тысячи. Монобанк рассчитал транзакцию в категорию "Прочее" (что уже бред полный), а не в книги.
В выписке по карте видно, что MCC 5942 - то есть, книги. Этот MCC есть в списке тех, которые принимаются в категории "Книги" в на странице кешбека в приложении. То есть по факту, транзакция то прошла по правильной категории, но моно со своей стороны подменили mcc, чтобы не выплачивать кешбек
Зображення
Зображення
(Извиняюсь за такие огромные скрины в посте)
Саппорты сначала пороли пургу про то, что магазин поставил какой-то другой mcc код, а потом и вовсе в тупую начали кормить завтраками по типу: "Передали ваш вопрос, с вами свяжутся". Скоро третьи сутки пойдут, как ребятки всем отделом пытаются "разобраться" в вопросе

Как с этими умниками бороться и куда писать?

В НБУ, в большинстве обращений позитивные решения.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 00:43

  vladshukin98 написав:Как с этими умниками бороться и куда писать?

Они этого мерчанта добавили в свой "особый" список, где mcc игнорируются (по их мнению - это не книжный магазин)
Не уверен, что с этими "банкирами-свинорылами" имеет смысл бороться в данном случае. Им хоть кол на голове теши
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 01:50

  Вкладчик1234 написав:Не уверен, что с этими "банкирами-свинорылами" имеет смысл бороться в данном случае. Им хоть кол на голове теши

Ну, тут цікава ситуація. Якби то були власні кошти, а не цільова виплата, то було б складніше, але тут: або банка стверджує, що клієнт витратив гроші не на книги і тоді вони допустили нецільове використання державних коштів; або банка порушила свої зобов'язання перед клієнтом. Думаю, що у цьому випадку Гороху буде простіше віддати 100 грн ніж виправдовуватися перед НБУ та мінфіном, тому є сенс їх жучити.
klug
 
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