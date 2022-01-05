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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2330233123322333 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Monobank 4 5 134 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 6% 8 2- Погане. Некомпетентне. 6% 8 3- Задовільне. Хотілося б краще. 11% 15 4- Добре. Як і повинно бути. 40% 53 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 37% 50 Всього голосів : 134 Додано: Чет 06 січ, 2022 15:33 Bosstone написав: По-моему, вина за возможное "нецільове використання державних коштів" лежит на мерчанте. По-моему, вина за возможное "нецільове використання державних коштів" лежит на мерчанте.

Мерчант взагалі може не знати ні про МСС власного терміналу, бо за його налаштування відповідає еквайр, ні про те, якою карткою була проведена оплата. Картка віртуальна, клієнт махнув телефоном чи годинником над терміналом, а винен мерчант? А якщо вдалий переказ коштів чи зняття готівки теж винен сервіс, що надав послугу? Чим взагалі регламентуються взаємовідносини вищеперелічених з єПідтримокю?



Банкам дали можливість випускати картки під певні умови, у даному випадку банка непрямо натякає, що умови не були виконані. Що з цим конкретно можна зробити, залежить від офіційної відповіді банки. Але поки вона її не надала, то можна їй непрямо натякнути на потенційні проблеми, щоб стимулювати її прийняти правильне рішення і розійтися полюбовно. Задача ж не посадити Гороха, а лише отримати належну 100-ку, хоча осад від такого "сервісу", певно вже і так залишиться. Мерчант взагалі може не знати ні про МСС власного терміналу, бо за його налаштування відповідає еквайр, ні про те, якою карткою була проведена оплата. Картка віртуальна, клієнт махнув телефоном чи годинником над терміналом, а винен мерчант? А якщо вдалий переказ коштів чи зняття готівки теж винен сервіс, що надав послугу? Чим взагалі регламентуються взаємовідносини вищеперелічених з єПідтримокю?Банкам дали можливість випускати картки під певні умови, у даному випадку банка непрямо натякає, що умови не були виконані. Що з цим конкретно можна зробити, залежить від офіційної відповіді банки. Але поки вона її не надала, то можна їй непрямо натякнути на потенційні проблеми, щоб стимулювати її прийняти правильне рішення і розійтися полюбовно. Задача ж не посадити Гороха, а лише отримати належну 100-ку, хоча осад від такого "сервісу", певно вже і так залишиться. klug Повідомлень: 6491 З нами з: 18.08.14 Подякував: 283 раз. Подякували: 881 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 січ, 2022 16:13 Re: Monobank klug написав: у даному випадку банка непрямо натякає, що умови не були виконані у даному випадку банка непрямо натякає, що умови не були виконані Моня МНОГО на себя берет, он шо еще и в сумку будет заглядывать, проверять шо клиент купил. Было чОткО указано -- проверять по МСС, а МСС присваивают по преимущественной категории продаваемой продукции. Если Моня и не согласен с чем-то, то он может настрочить жалобу Регулятору. Клиент тоже может настрочить Регулятору, ото он хай и разбирается хто кому рабинович.

ЗаХонщиков и без Мони хватает



ПС. Хотяя, Моня именно со своим КБ может творить шо хочет: может дать, а может не дать. Шо реально и произошло. Тут ему НБУ не указ Моня МНОГО на себя берет, он шо еще и в сумку будет заглядывать, проверять шо клиент купил. Было чОткО указано -- проверять по МСС, а МСС присваивают по преимущественной категории продаваемой продукции. Если Моня и не согласен с чем-то, то он может настрочить жалобу Регулятору. Клиент тоже может настрочить Регулятору, ото он хай и разбирается хто кому рабинович.ЗаХонщиков и без Мони хватаетПС. Хотяя, Моня именно со своим КБ может творить шо хочет: может дать, а может не дать. Шо реально и произошло. Тут ему НБУ не указ Amethyst

Повідомлень: 1578 З нами з: 05.05.21 Подякував: 101 раз. Подякували: 285 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2330233123322333 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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