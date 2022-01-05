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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Monobank 4 5 134
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
8
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
53
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
37%
50
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:33

  Bosstone написав:По-моему, вина за возможное "нецільове використання державних коштів" лежит на мерчанте.

Мерчант взагалі може не знати ні про МСС власного терміналу, бо за його налаштування відповідає еквайр, ні про те, якою карткою була проведена оплата. Картка віртуальна, клієнт махнув телефоном чи годинником над терміналом, а винен мерчант? А якщо вдалий переказ коштів чи зняття готівки теж винен сервіс, що надав послугу? Чим взагалі регламентуються взаємовідносини вищеперелічених з єПідтримокю?

Банкам дали можливість випускати картки під певні умови, у даному випадку банка непрямо натякає, що умови не були виконані. Що з цим конкретно можна зробити, залежить від офіційної відповіді банки. Але поки вона її не надала, то можна їй непрямо натякнути на потенційні проблеми, щоб стимулювати її прийняти правильне рішення і розійтися полюбовно. Задача ж не посадити Гороха, а лише отримати належну 100-ку, хоча осад від такого "сервісу", певно вже і так залишиться.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 16:13

Re: Monobank

  klug написав:у даному випадку банка непрямо натякає, що умови не були виконані
Моня МНОГО на себя берет, он шо еще и в сумку будет заглядывать, проверять шо клиент купил. Было чОткО указано -- проверять по МСС, а МСС присваивают по преимущественной категории продаваемой продукции. Если Моня и не согласен с чем-то, то он может настрочить жалобу Регулятору. Клиент тоже может настрочить Регулятору, ото он хай и разбирается хто кому рабинович.
ЗаХонщиков и без Мони хватает :)

ПС. Хотяя, Моня именно со своим КБ может творить шо хочет: может дать, а может не дать. Шо реально и произошло. Тут ему НБУ не указ :)
Amethyst
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