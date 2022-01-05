Мерчант взагалі може не знати ні про МСС власного терміналу, бо за його налаштування відповідає еквайр, ні про те, якою карткою була проведена оплата. Картка віртуальна, клієнт махнув телефоном чи годинником над терміналом, а винен мерчант? А якщо вдалий переказ коштів чи зняття готівки теж винен сервіс, що надав послугу? Чим взагалі регламентуються взаємовідносини вищеперелічених з єПідтримокю?
Банкам дали можливість випускати картки під певні умови, у даному випадку банка непрямо натякає, що умови не були виконані. Що з цим конкретно можна зробити, залежить від офіційної відповіді банки. Але поки вона її не надала, то можна їй непрямо натякнути на потенційні проблеми, щоб стимулювати її прийняти правильне рішення і розійтися полюбовно. Задача ж не посадити Гороха, а лише отримати належну 100-ку, хоча осад від такого "сервісу", певно вже і так залишиться.