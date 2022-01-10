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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Monobank 4 5 135
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
8
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
54
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
37%
50
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 19:51

Так що, при оплаті з єпідтримки нараховують кешбек? :|
Альфа й а-банк також?
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 20:04

  Чорний Ворон написав:Так що, при оплаті з єпідтримки нараховують кешбек? :|
Альфа й а-банк також?

если совпадают категории выбранного кеш бека, то почему нет?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 22:33

  vladshukin98 написав:
  klug написав:Теж не буду впевнено нічого стверджувати, бо глибоко у темі не копався, але є підозра, що то "мутки" самого магазину

мутки-мутками, а mcc операции был "книги", 5942, как никак. значит и категорию банк должен был определить верно.
а еще в одном чатике мне сказали, что от терминала пришел реальный мсс, поэтому оплата с ковидной карты и прошла, а уже моно по своему внутреннему словарю могут изменить мсс, когда дело доходит до выплаты кешбека.
видимо, так оно и есть.

Фраза про мутки та магазин стосувалася спінофу від Flamingo, а не Вашого випадку. У чатику Вам правильно сказали. До активного запровадження кешбеку за категоріями, на МСС коди терміналів в Україні мало зважали. Поширеними були випадки, коли термінал власник переносив з одного бізнесу на інший або ж при встановленні прописували, що на думку спаде. Коли клієнти почали масово скаржитися, що у продуктовий проходить з кодом "ресторан", банка спочатку пропонувала скаржитися до Спортлото і кешбек не нараховувала. З часом вони "прогнулися" та завели власну базу терміналів з "неправильними" кодами за якою вони створюють "підміну". В таку базу термінал потрапляє, коли клієнт звертається у підтримку з чеком, що у цьому "салоні краси" йому залили повний бак дизелю, наприклад. Проблеми починаються, коли на одному терміналі одночасно працює і продуктовий, і кафешка, і заправка, а клієнти починають вимагати, щоб пробивалася саме та категорія, в якій вони очікували отримати кешбек. Не беруся сказати, що там за історія з Вашою Грінкою, але ситуація класична про труси та хрестик, і тут було очевидно, що банку краще одразу 100-ку віддати і не виносити це на загал, бо можна отримати на багато більші проблеми. Але, або Вашим операторам ковід нюх відняв, або вони були занадто зайняті допомогою першачкам з уроками, що забули увімкнути свою розпіарену клієнтоорієнтованість, аж поки не почало припікати.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:48

Re: Monobank

Что за новый закон по которому фоп не может принимать платеж от физ лица с его карточного счета? Заплатил сэпом фопу, он вернул платеж и сказал платить через кассу банка или терминал
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:00

Re: Monobank

  Чорний Ворон написав:Так що, при оплаті з єпідтримки нараховують кешбек?

да, за книги 100 грн кишмиша моно отсыпал :)
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:38

Re: Monobank

  klug написав:тут було очевидно, що банку краще одразу 100-ку віддати і не виносити це на загал, бо можна отримати на багато більші проблеми. Але, або Вашим операторам ковід нюх відняв, або вони були занадто зайняті допомогою першачкам з уроками, що забули увімкнути свою розпіарену клієнтоорієнтованість, аж поки не почало припікати.

согласен. жаль, это очевидно было всем, кроме саппортов банка :)
пока несколько раз не упомянул в диалоге три буквы "нбу", продолжал получать неграмотно составленные отмашки. ну хоть отстоял я своё, как уже говорил, дело бы уже не в той жалкой сотне, а в принципе..
vladshukin98
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:48

  andreyiskra написав:Что за новый закон по которому фоп не может принимать платеж от физ лица с его карточного счета? Заплатил сэпом фопу, он вернул платеж и сказал платить через кассу банка или терминал


про РРО, дует на воду
вообще
через кассу банка
не сильно отличается от СЭП, так что кто-то кого-то недопонял, видимо
cohan
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