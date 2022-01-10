Додано: Чет 06 січ, 2022 22:33

vladshukin98 написав: klug написав: Теж не буду впевнено нічого стверджувати, бо глибоко у темі не копався, але є підозра, що то "мутки" самого магазину Теж не буду впевнено нічого стверджувати, бо глибоко у темі не копався, але є підозра, що то "мутки" самого магазину

мутки-мутками, а mcc операции был "книги", 5942, как никак. значит и категорию банк должен был определить верно.

а еще в одном чатике мне сказали, что от терминала пришел реальный мсс, поэтому оплата с ковидной карты и прошла, а уже моно по своему внутреннему словарю могут изменить мсс, когда дело доходит до выплаты кешбека.

видимо, так оно и есть. мутки-мутками, а mcc операции был "книги", 5942, как никак. значит и категорию банк должен был определить верно.а еще в одном чатике мне сказали, что от терминала пришел реальный мсс, поэтому оплата с ковидной карты и прошла, а уже моно по своему внутреннему словарю могут изменить мсс, когда дело доходит до выплаты кешбека.видимо, так оно и есть.

Фраза про мутки та магазин стосувалася спінофу від, а не Вашого випадку. У чатику Вам правильно сказали. До активного запровадження кешбеку за категоріями, на МСС коди терміналів в Україні мало зважали. Поширеними були випадки, коли термінал власник переносив з одного бізнесу на інший або ж при встановленні прописували, що на думку спаде. Коли клієнти почали масово скаржитися, що у продуктовий проходить з кодом "ресторан", банка спочатку пропонувала скаржитися до Спортлото і кешбек не нараховувала. З часом вони "прогнулися" та завели власну базу терміналів з "неправильними" кодами за якою вони створюють "підміну". В таку базу термінал потрапляє, коли клієнт звертається у підтримку з чеком, що у цьому "салоні краси" йому залили повний бак дизелю, наприклад. Проблеми починаються, коли на одному терміналі одночасно працює і продуктовий, і кафешка, і заправка, а клієнти починають вимагати, щоб пробивалася саме та категорія, в якій вони очікували отримати кешбек. Не беруся сказати, що там за історія з Вашою Грінкою, але ситуація класична про труси та хрестик, і тут було очевидно, що банку краще одразу 100-ку віддати і не виносити це на загал, бо можна отримати на багато більші проблеми. Але, або Вашим операторам ковід нюх відняв, або вони були занадто зайняті допомогою першачкам з уроками, що забули увімкнути свою розпіарену клієнтоорієнтованість, аж поки не почало припікати.