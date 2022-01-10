Так що, при оплаті з єпідтримки нараховують кешбек?
Альфа й а-банк також?
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Додано: Чет 06 січ, 2022 19:51
Так що, при оплаті з єпідтримки нараховують кешбек?
Альфа й а-банк також?
Додано: Чет 06 січ, 2022 20:04
Додано: Чет 06 січ, 2022 22:33
Фраза про мутки та магазин стосувалася спінофу від Flamingo, а не Вашого випадку. У чатику Вам правильно сказали. До активного запровадження кешбеку за категоріями, на МСС коди терміналів в Україні мало зважали. Поширеними були випадки, коли термінал власник переносив з одного бізнесу на інший або ж при встановленні прописували, що на думку спаде. Коли клієнти почали масово скаржитися, що у продуктовий проходить з кодом "ресторан", банка спочатку пропонувала скаржитися до Спортлото і кешбек не нараховувала. З часом вони "прогнулися" та завели власну базу терміналів з "неправильними" кодами за якою вони створюють "підміну". В таку базу термінал потрапляє, коли клієнт звертається у підтримку з чеком, що у цьому "салоні краси" йому залили повний бак дизелю, наприклад. Проблеми починаються, коли на одному терміналі одночасно працює і продуктовий, і кафешка, і заправка, а клієнти починають вимагати, щоб пробивалася саме та категорія, в якій вони очікували отримати кешбек. Не беруся сказати, що там за історія з Вашою Грінкою, але ситуація класична про труси та хрестик, і тут було очевидно, що банку краще одразу 100-ку віддати і не виносити це на загал, бо можна отримати на багато більші проблеми. Але, або Вашим операторам ковід нюх відняв, або вони були занадто зайняті допомогою першачкам з уроками, що забули увімкнути свою розпіарену клієнтоорієнтованість, аж поки не почало припікати.
Додано: Пон 10 січ, 2022 22:48
Re: Monobank
Что за новый закон по которому фоп не может принимать платеж от физ лица с его карточного счета? Заплатил сэпом фопу, он вернул платеж и сказал платить через кассу банка или терминал
Додано: Пон 10 січ, 2022 23:00
Re: Monobank
Додано: Пон 10 січ, 2022 23:38
Re: Monobank
согласен. жаль, это очевидно было всем, кроме саппортов банка
пока несколько раз не упомянул в диалоге три буквы "нбу", продолжал получать неграмотно составленные отмашки. ну хоть отстоял я своё, как уже говорил, дело бы уже не в той жалкой сотне, а в принципе..
Додано: Пон 10 січ, 2022 23:48
про РРО, дует на воду
вообще
не сильно отличается от СЭП, так что кто-то кого-то недопонял, видимо
Додано: Вів 11 січ, 2022 01:20
Там не все так просто. Податкова (або частина місцевих податкових) прирівнює оплату з карткового рахунку до оплат карткою/кешем. З відміною 2625, важко довести, був рахунок картковим чи поточним. Якщо на таку оплату не було видано чек, то можна довго судитися з казино з негарантованим результатом. Загалом - це сіра зона, бо таку операцію теоретично можна розглядати з різних боків, але спробуйте довести щось інспектору, який націлений не те, щоб вас трохи пощипати. Якщо платити через касу, термінал або з банки, що все ще шле з транзитного, то таких проблем не виникає (якщо у інспектора плани не зовсім горять).
Короткий екскурс на тему
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