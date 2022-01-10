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банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2332233323342335 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Monobank 4 5 135 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 6% 8 2- Погане. Некомпетентне. 6% 8 3- Задовільне. Хотілося б краще. 11% 15 4- Добре. Як і повинно бути. 40% 54 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 37% 50 Всього голосів : 135 Додано: Вів 11 січ, 2022 10:33 AZP написав: andreyiskra написав: Что за новый закон по которому фоп не может принимать платеж от физ лица с его карточного счета? Что за новый закон по которому фоп не может принимать платеж от физ лица с его карточного счета?

Любопытно.

На днях в Киеве в двух киосках шаурмы на вопрос о терминале предлагали как раз перекинуть на карту. Любопытно.На днях в Киеве в двух киосках шаурмы на вопрос о терминале предлагали как раз перекинуть на карту.

На карту физлица скорее всего На карту физлица скорее всего velvet Повідомлень: 4147 З нами з: 06.03.09 Подякував: 34 раз. Подякували: 639 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 січ, 2022 10:56 klug написав: Там не все так просто. Податкова (або частина місцевих податкових) прирівнює оплату з карткового рахунку до оплат карткою/кешем.



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Короткий екскурс на тему https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2 ... 45891.html Там не все так просто. Податкова (або частина місцевих податкових) прирівнює оплату з карткового рахунку до оплат карткою/кешем....Короткий екскурс на тему

И тут тоже не всё просто. Приват-24 -- это целый комплекс разных механизмов взаимодействия, среди которых можно встретиться как с переводом средств, так и с аналогом эквайринга (причём, если не ошибаюсь, то можно даже без карты, а прямо со счета в качестве источника). И это не то же самое, что LiqPay, который проводит платежи только с карт. Правда, встречается такой тип "эквайринга через приват-24" не так часто.

Но ожидать от законодателей и налоговиков, что они будут детально разбираться в каждом конкретном случае - довольно наивно. Им как-то проще сказать, что "оплата в приват-24 требует регистрации по РРО". Особенно, когда для продавцов это не меньший тёмный лес с привидениями. Для многих из них вообще "оплата картой" - это "мы вам сейчас номер карты СМС-кой скинем для оплаты". И такие, полагаю, не смогут понять, что если оплату "скинули" на карту "с монобанка", то это расчетная операция (ну, по крайней мере наиболее близка к таковой) и требует регистрации в РРО, а если на эту же карту перевели с другой карты Приватбанка через Приват-24, то это банковкий перевод, и РРО не нужен. И тут тоже не всё просто. Приват-24 -- это целый комплекс разных механизмов взаимодействия, среди которых можно встретиться как с переводом средств, так и с аналогом эквайринга (причём, если не ошибаюсь, то можно даже без карты, а прямо со счета в качестве источника). И это не то же самое, что LiqPay, который проводит платежи только с карт. Правда, встречается такой тип "эквайринга через приват-24" не так часто.Но ожидать от законодателей и налоговиков, что они будут детально разбираться в каждом конкретном случае - довольно наивно. Им как-то проще сказать, что "оплата в приват-24 требует регистрации по РРО". Особенно, когда для продавцов это не меньший тёмный лес с привидениями. Для многих из них вообще "оплата картой" - это "мы вам сейчас номер карты СМС-кой скинем для оплаты". И такие, полагаю, не смогут понять, что если оплату "скинули" на карту "с монобанка", то это расчетная операция (ну, по крайней мере наиболее близка к таковой) и требует регистрации в РРО, а если на эту же карту перевели с другой карты Приватбанка через Приват-24, то это банковкий перевод, и РРО не нужен. M-Audio Повідомлень: 2532 З нами з: 23.03.11 Подякував: 476 раз. Подякували: 374 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2332233323342335 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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