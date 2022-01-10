RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2332233323342335

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Monobank 4 5 135
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
8
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
54
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
37%
50
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 10:33

  AZP написав:
  andreyiskra написав:Что за новый закон по которому фоп не может принимать платеж от физ лица с его карточного счета?

Любопытно.
На днях в Киеве в двух киосках шаурмы на вопрос о терминале предлагали как раз перекинуть на карту.

На карту физлица скорее всего
velvet
 
Повідомлень: 4148
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 10:56

  klug написав:Там не все так просто. Податкова (або частина місцевих податкових) прирівнює оплату з карткового рахунку до оплат карткою/кешем.

...

Короткий екскурс на тему https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2 ... 45891.html

И тут тоже не всё просто. Приват-24 -- это целый комплекс разных механизмов взаимодействия, среди которых можно встретиться как с переводом средств, так и с аналогом эквайринга (причём, если не ошибаюсь, то можно даже без карты, а прямо со счета в качестве источника). И это не то же самое, что LiqPay, который проводит платежи только с карт. Правда, встречается такой тип "эквайринга через приват-24" не так часто.
Но ожидать от законодателей и налоговиков, что они будут детально разбираться в каждом конкретном случае - довольно наивно. Им как-то проще сказать, что "оплата в приват-24 требует регистрации по РРО". Особенно, когда для продавцов это не меньший тёмный лес с привидениями. Для многих из них вообще "оплата картой" - это "мы вам сейчас номер карты СМС-кой скинем для оплаты". И такие, полагаю, не смогут понять, что если оплату "скинули" на карту "с монобанка", то это расчетная операция (ну, по крайней мере наиболее близка к таковой) и требует регистрации в РРО, а если на эту же карту перевели с другой карты Приватбанка через Приват-24, то это банковкий перевод, и РРО не нужен.
M-Audio
 
Повідомлень: 2536
З нами з: 23.03.11
Подякував: 476 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:35

M-Audio
Суть того, що все не так просто, полягає у тому, що ці всі аргументи потім може знадобитися доводити перед судом, щоб оспорити штраф, сподіваючись, що він буде детально розбиратися, на що більше схожа кожна операція. Таке бажання є далеко не у кожного.
klug
 
Повідомлень: 6506
З нами з: 18.08.14
Подякував: 283 раз.
Подякували: 885 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:45

ВОПРОС ЗНАТОКАМ

Моня еще дает кэшбек за сэп с последующим открытием депо?
и надо ли доказывать шо "комис с барсика" по переводу таки был?
спасибо
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2804
З нами з: 28.02.10
Подякував: 20 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2332233323342335
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Hemi, Melanor1, sportbank, Stringer і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.