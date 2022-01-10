На карту физлица скорее всего
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 січ, 2022 10:33
Додано: Вів 11 січ, 2022 10:56
И тут тоже не всё просто. Приват-24 -- это целый комплекс разных механизмов взаимодействия, среди которых можно встретиться как с переводом средств, так и с аналогом эквайринга (причём, если не ошибаюсь, то можно даже без карты, а прямо со счета в качестве источника). И это не то же самое, что LiqPay, который проводит платежи только с карт. Правда, встречается такой тип "эквайринга через приват-24" не так часто.
Но ожидать от законодателей и налоговиков, что они будут детально разбираться в каждом конкретном случае - довольно наивно. Им как-то проще сказать, что "оплата в приват-24 требует регистрации по РРО". Особенно, когда для продавцов это не меньший тёмный лес с привидениями. Для многих из них вообще "оплата картой" - это "мы вам сейчас номер карты СМС-кой скинем для оплаты". И такие, полагаю, не смогут понять, что если оплату "скинули" на карту "с монобанка", то это расчетная операция (ну, по крайней мере наиболее близка к таковой) и требует регистрации в РРО, а если на эту же карту перевели с другой карты Приватбанка через Приват-24, то это банковкий перевод, и РРО не нужен.
Додано: Вів 11 січ, 2022 13:35
M-Audio
Суть того, що все не так просто, полягає у тому, що ці всі аргументи потім може знадобитися доводити перед судом, щоб оспорити штраф, сподіваючись, що він буде детально розбиратися, на що більше схожа кожна операція. Таке бажання є далеко не у кожного.
Додано: Вів 11 січ, 2022 13:45
ВОПРОС ЗНАТОКАМ
Моня еще дает кэшбек за сэп с последующим открытием депо?
и надо ли доказывать шо "комис с барсика" по переводу таки был?
спасибо
|