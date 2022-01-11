Додано: Вів 11 січ, 2022 10:56

klug написав: Там не все так просто. Податкова (або частина місцевих податкових) прирівнює оплату з карткового рахунку до оплат карткою/кешем.



...



Короткий екскурс на тему https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2 ... 45891.html Там не все так просто. Податкова (або частина місцевих податкових) прирівнює оплату з карткового рахунку до оплат карткою/кешем....Короткий екскурс на тему

И тут тоже не всё просто. Приват-24 -- это целый комплекс разных механизмов взаимодействия, среди которых можно встретиться как с переводом средств, так и с аналогом эквайринга (причём, если не ошибаюсь, то можно даже без карты, а прямо со счета в качестве источника). И это не то же самое, что LiqPay, который проводит платежи только с карт. Правда, встречается такой тип "эквайринга через приват-24" не так часто.Но ожидать от законодателей и налоговиков, что они будут детально разбираться в каждом конкретном случае - довольно наивно. Им как-то проще сказать, что "оплата в приват-24 требует регистрации по РРО". Особенно, когда для продавцов это не меньший тёмный лес с привидениями. Для многих из них вообще "оплата картой" - это "мы вам сейчас номер карты СМС-кой скинем для оплаты". И такие, полагаю, не смогут понять, что если оплату "скинули" на карту "с монобанка", то это расчетная операция (ну, по крайней мере наиболее близка к таковой) и требует регистрации в РРО, а если на эту же карту перевели с другой карты Приватбанка через Приват-24, то это банковкий перевод, и РРО не нужен.