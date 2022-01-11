|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 січ, 2022 18:04
Куда хотите.Каждый решает как ему лучше.Лично я не вижу смысла вкладывать туда где уже изначально видно что через год-два реально заберу меньше чем вкладывал.Номинально больше.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 432
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему