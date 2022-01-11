RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2333233423352336

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Monobank 4 5 135
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
8
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
54
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
37%
50
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 18:04

Re: Monobank

Куда хотите.Каждый решает как ему лучше.Лично я не вижу смысла вкладывать туда где уже изначально видно что через год-два реально заберу меньше чем вкладывал.Номинально больше.
посетитель
 
Повідомлень: 432
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2333233423352336
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Dimkaua, MASolomko, Oktawa і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (23351)
12.01.2022 18:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.