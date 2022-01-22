stas_rst написав:маленький інсайд по книгах і Е-Підтримці: YAKABOO пропускає вовину тисячу, однак - не на усі товари. При оплаті на сайті - додаток розбиває платіж на два, один - ідентифікує як Книги. Інший - Спорт і розваги.
Такі от пироги
10% на усе нема. Тільки частково.
ПС. Якщо було раніше на гілці, то пропустив.
Не писав, але теж помітив. Раніше (до зе1000) я розбивав купівлю книг на 2 частини (сертифікат + власне книга), щоб отримати макс. кешбек у Акорді (вони часто дають 20% на книги, але ліміт 50 грн/транзакцію). А тепер купівля сертифіката - не книги Транзакції зараз виглядають по-різному (хоча обидві через wayforpay.com.ua): WFP_STORE KYIV UA - сертифікат, WFP_YAKABOO.UA ZHYTOMYR - книга.