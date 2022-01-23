stas_rst написав:маленький інсайд по книгах і Е-Підтримці: YAKABOO пропускає вовину тисячу, однак - не на усі товари. При оплаті на сайті - додаток розбиває платіж на два, один - ідентифікує як Книги. Інший - Спорт і розваги. Такі от пироги 10% на усе нема. Тільки частково. ПС. Якщо було раніше на гілці, то пропустив.
Не писав, але теж помітив. Раніше (до зе1000) я розбивав купівлю книг на 2 частини (сертифікат + власне книга), щоб отримати макс. кешбек у Акорді (вони часто дають 20% на книги, але ліміт 50 грн/транзакцію). А тепер купівля сертифіката - не книги Транзакції зараз виглядають по-різному (хоча обидві через wayforpay.com.ua): WFP_STORE KYIV UA - сертифікат, WFP_YAKABOO.UA ZHYTOMYR - книга.
ricardo написав:Щоб поміняти фін.номер, я так розумію, нікуди ходити не треба. Встановлюєш на інший смарт Моно і міняєш через застосунок?
Звонком в поддержку или через меню в приложении. Не понял, зачем устанавливать на другой смарт.
Новий номер стоїть на іншому смарті. Тому й питаю.
Если вы хотите именно сменить фин. номер - это одно. А если вы хотите запустить моно на другом устройстве - это другое, для этого не нужно менять финномер, просто введите его при входе в моно и вам на него (на ваш финномер) придет смс с кодом подтверждения. И при этом "выбросит" из моно на "старом" устройстве, активное моно может быть только одно. Но в моно на "старом" устройстве вы снова сможете войти введя финномер и новый полученный на него код.