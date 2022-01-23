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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Monobank 4 5 135
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
8
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
54
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
37%
50
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 22:11

  stas_rst написав:маленький інсайд по книгах і Е-Підтримці: YAKABOO пропускає вовину тисячу, однак - не на усі товари. При оплаті на сайті - додаток розбиває платіж на два, один - ідентифікує як Книги. Інший - Спорт і розваги.
Такі от пироги
10% на усе нема. Тільки частково.
ПС. Якщо було раніше на гілці, то пропустив.


Не писав, але теж помітив. Раніше (до зе1000) я розбивав купівлю книг на 2 частини (сертифікат + власне книга), щоб отримати макс. кешбек у Акорді (вони часто дають 20% на книги, але ліміт 50 грн/транзакцію). А тепер купівля сертифіката - не книги :( Транзакції зараз виглядають по-різному (хоча обидві через wayforpay.com.ua): WFP_STORE KYIV UA - сертифікат, WFP_YAKABOO.UA ZHYTOMYR - книга.
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 18:25

Котомати від котобанки. Цікаво, чи можна буде зняти фантики з Горохом без комісії?
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 16:09

Зміна фінномеру

Щоб поміняти фін.номер, я так розумію, нікуди ходити не треба. Встановлюєш на інший смарт Моно і міняєш через застосунок?
ricardo
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 17:38

  ricardo написав:Щоб поміняти фін.номер, я так розумію, нікуди ходити не треба. Встановлюєш на інший смарт Моно і міняєш через застосунок?

Звонком в поддержку или через меню в приложении. Не понял, зачем устанавливать на другой смарт.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 17:40

  Bosstone написав:
  ricardo написав:Щоб поміняти фін.номер, я так розумію, нікуди ходити не треба. Встановлюєш на інший смарт Моно і міняєш через застосунок?

Звонком в поддержку или через меню в приложении. Не понял, зачем устанавливать на другой смарт.

Новий номер стоїть на іншому смарті. Тому й питаю.
ricardo
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Повідомлень: 781
З нами з: 20.03.09
Подякував: 326 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 19:19

  ricardo написав:
  Bosstone написав:
  ricardo написав:Щоб поміняти фін.номер, я так розумію, нікуди ходити не треба. Встановлюєш на інший смарт Моно і міняєш через застосунок?

Звонком в поддержку или через меню в приложении. Не понял, зачем устанавливать на другой смарт.

Новий номер стоїть на іншому смарті. Тому й питаю.

Если вы хотите именно сменить фин. номер - это одно.
А если вы хотите запустить моно на другом устройстве - это другое, для этого не нужно менять финномер, просто введите его при входе в моно и вам на него (на ваш финномер) придет смс с кодом подтверждения.
И при этом "выбросит" из моно на "старом" устройстве, активное моно может быть только одно. Но в моно на "старом" устройстве вы снова сможете войти введя финномер и новый полученный на него код.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:45

Запускают приглашения на Моноинвест.
https://t.me/OGoMono/759
Aps
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