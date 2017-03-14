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Авиа рейс задержали/отменили,
отказали в посадке. Что делать

Авиа рейс задержали/отменили, отказали в посадке. Что делать
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Повідомлення Додано: Сер 18 жов, 2017 21:33

Авиа рейс задержали/отменили, отказали в посадке. Что делать

Кто сталкивался с такой проблемой?
Что делали в подобных ситуациях?
GeyliStor
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2017 16:56

GeyliStor

Обратиться (прямо в аэропорту) к представителю вашей авиакомпании.

Из личного опыта в Борисполе.

1) Из-за снегопада был отменен рейс в Рим. Алиталия переоформила билеты на следующий день, отвезла в Киев, поселила в готель "Русь" (одноместный номер), накормила (очень хорошо - в ресторане готеля) ужином и завтраком, на след. день автобусом отвезли назад в аэропорт. Все за их счет. Мои потери - бронь за гостиницу в Риме.

2) Из-за тумана рейс в Будапешт задержался на пол-дня. Wizzair покормил (местными бутербродами) и напоил прямо в аэропорту. Я-то успел на следующий рейс (потери только во времени), а некоторые пассажиры опаздывали на стыковочные рейсы.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 01:49

Re: Авиа рейс задержали/отменили, отказали в посадке. Что де

А, что тут сделаешь, идешь в зал ожидания и отдыхаешь
Olenka Nik
 
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