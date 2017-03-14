Кто сталкивался с такой проблемой?
Что делали в подобных ситуациях?
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Додано: Сер 18 жов, 2017 21:33
Авиа рейс задержали/отменили, отказали в посадке. Что делать
Кто сталкивался с такой проблемой?
Что делали в подобных ситуациях?
Додано: Чет 07 гру, 2017 16:56
GeyliStor
Обратиться (прямо в аэропорту) к представителю вашей авиакомпании.
Из личного опыта в Борисполе.
1) Из-за снегопада был отменен рейс в Рим. Алиталия переоформила билеты на следующий день, отвезла в Киев, поселила в готель "Русь" (одноместный номер), накормила (очень хорошо - в ресторане готеля) ужином и завтраком, на след. день автобусом отвезли назад в аэропорт. Все за их счет. Мои потери - бронь за гостиницу в Риме.
2) Из-за тумана рейс в Будапешт задержался на пол-дня. Wizzair покормил (местными бутербродами) и напоил прямо в аэропорту. Я-то успел на следующий рейс (потери только во времени), а некоторые пассажиры опаздывали на стыковочные рейсы.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Суб 13 січ, 2018 01:49
Re: Авиа рейс задержали/отменили, отказали в посадке. Что де
А, что тут сделаешь, идешь в зал ожидания и отдыхаешь
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