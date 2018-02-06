Медична реформа: всі головні нововведення

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Faceless написав:Пустые коридоры? Вы вообще хоть в одной были? Запись к некоторым специалистам на пару недель вперёд. Никакому начальству не надо ни за чем следить. Врачу нет смысла чего то требовать на карман, если он легально достойно зарабатывает. А если какой сдуру попробует - к нему просто больше не пойдут пациенты - конкуренция высокая. Ни от какого вымогательства никого лечить не надо, эта проблема вызвана неадекватностью зарплат в госмедицине. Страховая медицина и так есть, просто не тотальная. Когда был в кртлике последний раз, видел у врача список записанных пациентов на день, и там же пометка была о страховой - так из всего списка страховки у всех, кроме пары пациентов, которые записаны на первый прием, и там страховая не указана (хотя скорее всего тоже по страховке).
Медицина в результате реформы не становится "более платной", чем была до того, и доступ к медицинской помощи населению не уменьшается. Зато появляются хоть какие-то предпосылки для того, чтобы и у госбольниц появились легальные источники доходов, убрать поборы и коррупцию
Нет никакой коррупции в медицине. На конференциях врачей на западе это называют не взяткой, а содержанием населением врачей СНГ которых не кормит государство. Идеализация частных украинских клиник не имеет ничего общего с действительностью, т.к. врачей там тоже заставляют впаривать больным ненужные процедуры и анализы и от врачебных ошибок или даже просто халатности там никто не застрахован.
slavek написав:Нет никакой коррупции в медицине. На конференциях врачей на западе это называют не взяткой, а содержанием населением врачей СНГ которых не кормит государство. Идеализация частных украинских клиник не имеет ничего общего с действительностью, т.к. врачей там тоже заставляют впаривать больным ненужные процедуры и анализы и от врачебных ошибок или даже просто халатности там никто не застрахован.
Не знаю где вы увидели идеализацию. По сравнению с госполиклиникой частная действительно выглядит как идеал, в первую очередь благодаря удобству, хорошей оснащенности и отсутствию очередей. Отдельно стоят разве что специализированные государственные институты. От врачебных ошибок никто не застрахован вообще, нигде. Касательно ненужных процедур или лекарств - этот фактор почти полностью нивелируется страховой, с которой согласовывают все процедуры и лекарства.
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slavek написав:Для того чтобы что-то согласовывать с страховой нужно иметь протоколы лечения как в нормальных странах
Ну по онкологии в частных клиниках например лечение строго по протоколам, правда, тут никакая страховая не покрывает. В этом плане, кстати, сравнивал с московскими госбольницами - небо и земля в нашу пользу.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав:Пустые коридоры? Вы вообще хоть в одной были? Запись к некоторым специалистам на пару недель вперёд. Никакому начальству не надо ни за чем следить. Врачу нет смысла чего то требовать на карман, если он легально достойно зарабатывает. А если какой сдуру попробует - к нему просто больше не пойдут пациенты - конкуренция высокая. Ни от какого вымогательства никого лечить не надо, эта проблема вызвана неадекватностью зарплат в госмедицине. Страховая медицина и так есть, просто не тотальная. Когда был в кртлике последний раз, видел у врача список записанных пациентов на день, и там же пометка была о страховой - так из всего списка страховки у всех, кроме пары пациентов, которые записаны на первый прием, и там страховая не указана (хотя скорее всего тоже по страховке).
Медицина в результате реформы не становится "более платной", чем была до того, и доступ к медицинской помощи населению не уменьшается. Зато появляются хоть какие-то предпосылки для того, чтобы и у госбольниц появились легальные источники доходов, убрать поборы и коррупцию
Нет никакой коррупции в медицине. На конференциях врачей на западе это называют не взяткой, а содержанием населением врачей СНГ которых не кормит государство. Идеализация частных украинских клиник не имеет ничего общего с действительностью, т.к. врачей там тоже заставляют впаривать больным ненужные процедуры и анализы и от врачебных ошибок или даже просто халатности там никто не застрахован.
Я примерно то же самое и пытаюсь тут донести. Это не коррупция, это "доплата" разницы между реальной стоимостью услуги и госценником
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia