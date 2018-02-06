Медична реформа: всі головні нововведення

Faceless написав:

Пустые коридоры? Вы вообще хоть в одной были? Запись к некоторым специалистам на пару недель вперёд.Никакому начальству не надо ни за чем следить. Врачу нет смысла чего то требовать на карман, если он легально достойно зарабатывает. А если какой сдуру попробует - к нему просто больше не пойдут пациенты - конкуренция высокая.Ни от какого вымогательства никого лечить не надо, эта проблема вызвана неадекватностью зарплат в госмедицине.Страховая медицина и так есть, просто не тотальная. Когда был в кртлике последний раз, видел у врача список записанных пациентов на день, и там же пометка была о страховой - так из всего списка страховки у всех, кроме пары пациентов, которые записаны на первый прием, и там страховая не указана (хотя скорее всего тоже по страховке).Медицина в результате реформы не становится "более платной", чем была до того, и доступ к медицинской помощи населению не уменьшается. Зато появляются хоть какие-то предпосылки для того, чтобы и у госбольниц появились легальные источники доходов, убрать поборы и коррупцию