Медична реформа: всі головні нововведення

алани чумаки в фаворі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 17:41
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Сер 14 бер, 2018 17:43
скучили? ці іще краще навчилися "наводити" РЕхфарматори бл, один другого краще
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Сер 14 бер, 2018 17:57
Підтримую вас , як кожний українець , кому не платять щоб писав інше - підтримував владу. Що тут казати ще ?
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