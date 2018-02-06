Медична реформа: всі головні нововведення

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:41

  andrey743 написав:Телемедецина...Селяни, вам крышка
алани чумаки в фаворі
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:43

  M-A-X написав:Реформы спустя 4 года от майдана.

Да Янукович бы и сам порядок навел бы уже к этому времени. :)

скучили? ці іще краще навчилися "наводити" РЕхфарматори бл, один другого краще
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:57

  Karp написав:
  M-A-X написав:Реформы спустя 4 года от майдана.

Да Янукович бы и сам порядок навел бы уже к этому времени. :)

скучили? ці іще краще навчилися "наводити" РЕхфарматори бл, один другого краще

Підтримую вас , як кожний українець , кому не платять щоб писав інше - підтримував владу. Що тут казати ще ?
kalinavalera1
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