Медична реформа: всі головні нововведення

kalinavalera1 написав:

Только интересно откуда деньги у учителей, библиотекарей, продавцов, кассиров, мед.сестер, тем более пенсионеров и тп - для содержания врачей ? Они ведь сами получают 10% от заработанного ими ? Их тоже обкрадывают как и врачей - точно так же ? Все еще хуже. Если бы 1 гривна стоила и была равна 1 евро - то все у нас бы зарабатывали бы нормально. И цены тоже в евро тогда были бы нормальными. То есть к примеру - молоко не 18 -20 гривен , а 2 евро. И вопрос нее в том, что государство и частники не доплачивают 90% работникам. А в том - что не благополучно с нашими деньгами что-то. Всем ведь не доплачивают - не только врачам, иначе не было бы проблемы. Вас почитать - так все украинцы получают по среднему по 1 500 - 2000 евро, и только врачей нужно поддерживать финансово ,так как именно им и не доплачивают