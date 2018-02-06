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Медична реформа: всі головні нововведення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 бер, 2018 17:41
andrey743 написав:
Телемедецина...Селяни, вам крышка
алани чумаки в фаворі
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Karp
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Додано: Сер 14 бер, 2018 17:43
M-A-X написав:
Реформы спустя 4 года от майдана.
Да Янукович бы и сам порядок навел бы уже к этому времени.
скучили? ці іще краще навчилися "наводити" РЕхфарматори бл, один другого краще
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Karp
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Додано: Сер 14 бер, 2018 17:57
Karp написав: M-A-X написав:
Реформы спустя 4 года от майдана.
Да Янукович бы и сам порядок навел бы уже к этому времени.
скучили? ці іще краще навчилися "наводити" РЕхфарматори бл, один другого краще
Підтримую вас , як кожний українець , кому не платять щоб писав інше - підтримував владу. Що тут казати ще ?
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kalinavalera1
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Додано: Сер 14 бер, 2018 19:32
kalinavalera1 написав:
Только интересно откуда деньги у учителей, библиотекарей, продавцов, кассиров, мед.сестер, тем более пенсионеров и тп - для содержания врачей ? Они ведь сами получают 10% от заработанного ими ? Их тоже обкрадывают как и врачей - точно так же ? Все еще хуже. Если бы 1 гривна стоила и была равна 1 евро - то все у нас бы зарабатывали бы нормально. И цены тоже в евро тогда были бы нормальными. То есть к примеру - молоко не 18 -20 гривен , а 2 евро. И вопрос нее в том, что государство и частники не доплачивают 90% работникам. А в том - что не благополучно с нашими деньгами что-то. Всем ведь не доплачивают - не только врачам, иначе не было бы проблемы. Вас почитать - так все украинцы получают по среднему по 1 500 - 2000 евро, и только врачей нужно поддерживать финансово ,так как именно им и не доплачивают
Лечиться даром - даром лечиться. Это,наверное, уже поняли даже бабушки просиживающие в поликлиниках в надежде на бесплатный рецепт или бесплатную процедуру.
Я нигде не писал, что все украинцы получают по 1500-2000евро, скорее 300-400. Вот только основная медаппаратура,расходники, искусственные протезы и т.д. не производятся в Украине и поэтому не адаптированы как биг-мак.
Если вам сильно повезет и вы найдете в Украине или хотя бы в Киеве лечебное заведение где вам сделают нормальную операцию, то радуйтесь т.к. цены здесь в 3-4 раза ниже чем за границей ( узнал на собственном опыте) из-за стоимости работы врача.
Зубы здесь пока дешевле делать т.к. у них за бугром часто на это страховки нет.
PS Если так пойдет дальше врачей здесь больше не останется - нормальные уедут, остальные уйдут из профессии
back in USSR
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slavek
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