Медична реформа: всі головні нововведення

Додано: Чет 15 бер, 2018 01:52

slavek написав: Я нигде не писал, что все украинцы получают по 1500-2000евро, скорее 300-400. Вот только основная медаппаратура,расходники, искусственные протезы и т.д. не производятся в Украине и поэтому не адаптированы как биг-мак. Я нигде не писал, что все украинцы получают по 1500-2000евро, скорее 300-400. Вот только основная медаппаратура,расходники, искусственные протезы и т.д. не производятся в Украине и поэтому не адаптированы как биг-мак.

Конечно это не вы писали , а я это писал - как пример финансово -экономического механизма и причину , почему врачам НЕ нужно доплачивать. А почему не нужно доплачивать продавцу , кассиру, водителю автобуса, оперной артистке , балерине, учителю и тд ? Почему только врачу "нужно доплачивать" ? Это мошенничество . У нас всем платят мало. Слово "мало" - на самом деле финансовый обман. Можно платить и миллион в месяц, и доплачивать - но если покупательная способность денег низкая - то и миллиона будет мало. Поэтому привел пример с евро. Если бы гривна ценилась как евро - и менялась 1 гривна на 1 евро - то наши зарплаты были бы нормальными - при этом У ВСЕХ. Тогда осталось бы цены привести в порядок . Причина инфляции и несоответствия зарплат и цен -в лучшем случае - политическая и экономическая непригодность власти - чаще и как правило - злоупотребления к тому же. На скачках инфляции - если знают и планируют их - люди зарабатывают миллионы долларов. Кстати - о стоматологии в Украине - я бы заплатил не мало - прямо откупился бы , что бы НЕ ЛЕЧИТЬ ЗУБЫ В УКРАИНЕ. Зубы испортят только.Что касается МРТ, УЗИ и протезов иностранных - то за это платили всегда. Речь о том, что по псевдореформе этой доплачивать врачам за их работу должны учителя, продавцы, пенсионеры и водители автобусов - зарплаты и пенсии которых издевательски малы - им самим НЕ ДОПЛАЧИВАЮТ - и поэтому доплачивать врачам они не могут. Кстати - все платят налоги - в них заложено и здравоохранение - мало ? так это проблема и вина правительства - что украинские деньги мало стоят и обесцениваются дальше, а не пенсионеров и учителей, водителей и продавцов.