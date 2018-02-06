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Медична реформа: всі головні нововведення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:41

  andrey743 написав:Телемедецина...Селяни, вам крышка
алани чумаки в фаворі
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:43

  M-A-X написав:Реформы спустя 4 года от майдана.

Да Янукович бы и сам порядок навел бы уже к этому времени. :)

скучили? ці іще краще навчилися "наводити" РЕхфарматори бл, один другого краще
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:57

  Karp написав:
  M-A-X написав:Реформы спустя 4 года от майдана.

Да Янукович бы и сам порядок навел бы уже к этому времени. :)

скучили? ці іще краще навчилися "наводити" РЕхфарматори бл, один другого краще

Підтримую вас , як кожний українець , кому не платять щоб писав інше - підтримував владу. Що тут казати ще ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 19:32

  kalinavalera1 написав: Только интересно откуда деньги у учителей, библиотекарей, продавцов, кассиров, мед.сестер, тем более пенсионеров и тп - для содержания врачей ? Они ведь сами получают 10% от заработанного ими ? Их тоже обкрадывают как и врачей - точно так же ? Все еще хуже. Если бы 1 гривна стоила и была равна 1 евро - то все у нас бы зарабатывали бы нормально. И цены тоже в евро тогда были бы нормальными. То есть к примеру - молоко не 18 -20 гривен , а 2 евро. И вопрос нее в том, что государство и частники не доплачивают 90% работникам. А в том - что не благополучно с нашими деньгами что-то. Всем ведь не доплачивают - не только врачам, иначе не было бы проблемы. Вас почитать - так все украинцы получают по среднему по 1 500 - 2000 евро, и только врачей нужно поддерживать финансово ,так как именно им и не доплачивают :mrgreen:


Лечиться даром - даром лечиться. Это,наверное, уже поняли даже бабушки просиживающие в поликлиниках в надежде на бесплатный рецепт или бесплатную процедуру.
Я нигде не писал, что все украинцы получают по 1500-2000евро, скорее 300-400. Вот только основная медаппаратура,расходники, искусственные протезы и т.д. не производятся в Украине и поэтому не адаптированы как биг-мак.
Если вам сильно повезет и вы найдете в Украине или хотя бы в Киеве лечебное заведение где вам сделают нормальную операцию, то радуйтесь т.к. цены здесь в 3-4 раза ниже чем за границей ( узнал на собственном опыте) из-за стоимости работы врача.
Зубы здесь пока дешевле делать т.к. у них за бугром часто на это страховки нет.
PS Если так пойдет дальше врачей здесь больше не останется - нормальные уедут, остальные уйдут из профессии
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 01:52

Re: Медична реформа: всі головні нововведення

  slavek написав:Я нигде не писал, что все украинцы получают по 1500-2000евро, скорее 300-400. Вот только основная медаппаратура,расходники, искусственные протезы и т.д. не производятся в Украине и поэтому не адаптированы как биг-мак.


Конечно это не вы писали , а я это писал - как пример финансово -экономического механизма и причину , почему врачам НЕ нужно доплачивать. А почему не нужно доплачивать продавцу , кассиру, водителю автобуса, оперной артистке , балерине, учителю и тд ? Почему только врачу "нужно доплачивать" ? Это мошенничество . У нас всем платят мало. Слово "мало" - на самом деле финансовый обман. Можно платить и миллион в месяц, и доплачивать - но если покупательная способность денег низкая - то и миллиона будет мало. Поэтому привел пример с евро. Если бы гривна ценилась как евро - и менялась 1 гривна на 1 евро - то наши зарплаты были бы нормальными - при этом У ВСЕХ. Тогда осталось бы цены привести в порядок . Причина инфляции и несоответствия зарплат и цен -в лучшем случае - политическая и экономическая непригодность власти - чаще и как правило - злоупотребления к тому же. На скачках инфляции - если знают и планируют их - люди зарабатывают миллионы долларов. Кстати - о стоматологии в Украине - я бы заплатил не мало - прямо откупился бы , что бы НЕ ЛЕЧИТЬ ЗУБЫ В УКРАИНЕ. Зубы испортят только.

Что касается МРТ, УЗИ и протезов иностранных - то за это платили всегда. Речь о том, что по псевдореформе этой доплачивать врачам за их работу должны учителя, продавцы, пенсионеры и водители автобусов - зарплаты и пенсии которых издевательски малы - им самим НЕ ДОПЛАЧИВАЮТ - и поэтому доплачивать врачам они не могут. Кстати - все платят налоги - в них заложено и здравоохранение - мало ? так это проблема и вина правительства - что украинские деньги мало стоят и обесцениваются дальше, а не пенсионеров и учителей, водителей и продавцов.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 06:39

  kalinavalera1 написав: Конечно это не вы писали , а я это писал - как пример финансово -экономического механизма и причину , почему врачам НЕ нужно доплачивать. А почему не нужно доплачивать продавцу , кассиру, водителю автобуса, оперной артистке , балерине, учителю и тд ? Почему только врачу "нужно доплачивать" ? Это мошенничество


Нет.
Для того чтобы стать нормальным врачем в нормальной стране нужно иметь после окончания школы профиль выше чем у программиста, учиться 7 лет в медуниверситете, затем 4-6 лет в интернатуре и потом всю жизнь стажироваться работая на износ и принимая ответственность за самое главное - жизнь и здоровье пациента.
Сравните с продавцом,кассиром, водителем автобуса и даже учителем.
Оперные певцы - штучный товар,для сравнения не годятся как и вообще артисты среди которых 90-95% безработных.
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 08:02

Re: Медична реформа: всі головні нововведення

  kalinavalera1 написав:что плата за операцию в кассу - никак не освободит от " спасибо" в карман.

Освободит. Сейчас, якобы, деньги из бюджета не доходят до больницы, и нужно заново оплатить врачу взяткой. Тем более, за многих налоги платит работодатель, а не приносят в банк наличку, как фопы, и им от этого кажется, что медицина бесплатная. Но, будет очень сложно объяснить пациентам, что деньги, занесённые 5 минут назад в соседнее окошко, уже украли, и нужно врачу оплатить повторно.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 08:42

И сколько денег сейчас доходит до больницы?И до конкретного врача,медсестры,санитарки,?
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 08:49

Re: Медична реформа: всі головні нововведення

  kalinavalera1 написав:Кстати - о стоматологии в Украине - я бы заплатил не мало - прямо откупился бы , что бы НЕ ЛЕЧИТЬ ЗУБЫ В УКРАИНЕ. Зубы испортят только.

Что вы в принципе знаете о стоматологии в Украине? Я знаю кучу примеров, когда к нам из европы приезжают зубы лечить, потому что в разы дешевле. Стоматология как раз одна из отраслей медицины, которая у нас на мировом уровне.
  kalinavalera1 написав:Речь о том, что по псевдореформе этой доплачивать врачам за их работу должны учителя, продавцы, пенсионеры и водители автобусов - зарплаты и пенсии которых издевательски малы - им самим НЕ ДОПЛАЧИВАЮТ - и поэтому доплачивать врачам они не могут. Кстати - все платят налоги - в них заложено и здравоохранение - мало ? так это проблема и вина правительства - что украинские деньги мало стоят и обесцениваются дальше, а не пенсионеров и учителей, водителей и продавцов.

Мышление ребенка.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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