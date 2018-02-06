алани чумаки в фаворі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 17:41
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Сер 14 бер, 2018 17:43
скучили? ці іще краще навчилися "наводити" РЕхфарматори бл, один другого краще
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Сер 14 бер, 2018 17:57
Підтримую вас , як кожний українець , кому не платять щоб писав інше - підтримував владу. Що тут казати ще ?
Додано: Сер 14 бер, 2018 19:32
Лечиться даром - даром лечиться. Это,наверное, уже поняли даже бабушки просиживающие в поликлиниках в надежде на бесплатный рецепт или бесплатную процедуру.
Я нигде не писал, что все украинцы получают по 1500-2000евро, скорее 300-400. Вот только основная медаппаратура,расходники, искусственные протезы и т.д. не производятся в Украине и поэтому не адаптированы как биг-мак.
Если вам сильно повезет и вы найдете в Украине или хотя бы в Киеве лечебное заведение где вам сделают нормальную операцию, то радуйтесь т.к. цены здесь в 3-4 раза ниже чем за границей ( узнал на собственном опыте) из-за стоимости работы врача.
Зубы здесь пока дешевле делать т.к. у них за бугром часто на это страховки нет.
PS Если так пойдет дальше врачей здесь больше не останется - нормальные уедут, остальные уйдут из профессии
back in USSR
Додано: Чет 15 бер, 2018 01:52
Re: Медична реформа: всі головні нововведення
Конечно это не вы писали , а я это писал - как пример финансово -экономического механизма и причину , почему врачам НЕ нужно доплачивать. А почему не нужно доплачивать продавцу , кассиру, водителю автобуса, оперной артистке , балерине, учителю и тд ? Почему только врачу "нужно доплачивать" ? Это мошенничество . У нас всем платят мало. Слово "мало" - на самом деле финансовый обман. Можно платить и миллион в месяц, и доплачивать - но если покупательная способность денег низкая - то и миллиона будет мало. Поэтому привел пример с евро. Если бы гривна ценилась как евро - и менялась 1 гривна на 1 евро - то наши зарплаты были бы нормальными - при этом У ВСЕХ. Тогда осталось бы цены привести в порядок . Причина инфляции и несоответствия зарплат и цен -в лучшем случае - политическая и экономическая непригодность власти - чаще и как правило - злоупотребления к тому же. На скачках инфляции - если знают и планируют их - люди зарабатывают миллионы долларов. Кстати - о стоматологии в Украине - я бы заплатил не мало - прямо откупился бы , что бы НЕ ЛЕЧИТЬ ЗУБЫ В УКРАИНЕ. Зубы испортят только.
Что касается МРТ, УЗИ и протезов иностранных - то за это платили всегда. Речь о том, что по псевдореформе этой доплачивать врачам за их работу должны учителя, продавцы, пенсионеры и водители автобусов - зарплаты и пенсии которых издевательски малы - им самим НЕ ДОПЛАЧИВАЮТ - и поэтому доплачивать врачам они не могут. Кстати - все платят налоги - в них заложено и здравоохранение - мало ? так это проблема и вина правительства - что украинские деньги мало стоят и обесцениваются дальше, а не пенсионеров и учителей, водителей и продавцов.
Додано: Чет 15 бер, 2018 06:39
Нет.
Для того чтобы стать нормальным врачем в нормальной стране нужно иметь после окончания школы профиль выше чем у программиста, учиться 7 лет в медуниверситете, затем 4-6 лет в интернатуре и потом всю жизнь стажироваться работая на износ и принимая ответственность за самое главное - жизнь и здоровье пациента.
Сравните с продавцом,кассиром, водителем автобуса и даже учителем.
Оперные певцы - штучный товар,для сравнения не годятся как и вообще артисты среди которых 90-95% безработных.
back in USSR
Додано: Чет 15 бер, 2018 08:02
Re: Медична реформа: всі головні нововведення
Освободит. Сейчас, якобы, деньги из бюджета не доходят до больницы, и нужно заново оплатить врачу взяткой. Тем более, за многих налоги платит работодатель, а не приносят в банк наличку, как фопы, и им от этого кажется, что медицина бесплатная. Но, будет очень сложно объяснить пациентам, что деньги, занесённые 5 минут назад в соседнее окошко, уже украли, и нужно врачу оплатить повторно.
Додано: Чет 15 бер, 2018 08:42
И сколько денег сейчас доходит до больницы?И до конкретного врача,медсестры,санитарки,?
back in USSR
Додано: Чет 15 бер, 2018 08:49
Re: Медична реформа: всі головні нововведення
Что вы в принципе знаете о стоматологии в Украине? Я знаю кучу примеров, когда к нам из европы приезжают зубы лечить, потому что в разы дешевле. Стоматология как раз одна из отраслей медицины, которая у нас на мировом уровне.
Мышление ребенка.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 09:38
Я честно плачу налоги. А уж сколько денег доходит на места, это уже не от меня зависит. Может и 0. Но в этом виноват точно не я.
Так что, реформа правильная. На месте заплатил, услуги получил, а не как сейчас через 10 посредников, что приходится платить повторно на месте.
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