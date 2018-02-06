Медична реформа: всі головні нововведення

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 09:49

  safonovstanislav написав:
  slavek написав:И сколько денег сейчас доходит до больницы?И до конкретного врача,медсестры,санитарки,?

Я честно плачу налоги. А уж сколько денег доходит на места, это уже не от меня зависит. Может и 0. Но в этом виноват точно не я.
Так что, реформа правильная. На месте заплатил, услуги получил, а не как сейчас через 10 посредников, что приходится платить повторно на месте.

Ну как же так.То авторитетно заявляете, что деньги в больницах сейчас разворовываются, то вообще не знаете сколько туда доходит.И что такое 10 посредников? Минздрав,Кабмин или госадминистрации?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 09:53

  slavek написав:
  safonovstanislav написав:
  slavek написав:И сколько денег сейчас доходит до больницы?И до конкретного врача,медсестры,санитарки,?

Я честно плачу налоги. А уж сколько денег доходит на места, это уже не от меня зависит. Может и 0. Но в этом виноват точно не я.
Так что, реформа правильная. На месте заплатил, услуги получил, а не как сейчас через 10 посредников, что приходится платить повторно на месте.

Ну как же так.То авторитетно заявляете, что деньги в больницах сейчас разворовываются, то вообще не знаете сколько туда доходит.И что такое 10 посредников? Минздрав,Кабмин или госадминистрации?

Где я такое писал? Читайте внимательнее. Чтоб наличные, которые я отдаю в кассу банка в виде налогов дошли до конкретного врача, сами посчитайте через сколько рук эти деньги пройдут
safonovstanislav
 
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