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Медична реформа: всі головні нововведення
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Додано: Чет 15 бер, 2018 09:49
safonovstanislav написав: slavek написав:
И сколько денег сейчас доходит до больницы?И до конкретного врача,медсестры,санитарки,?
Я честно плачу налоги. А уж сколько денег доходит на места, это уже не от меня зависит. Может и 0. Но в этом виноват точно не я.
Так что, реформа правильная. На месте заплатил, услуги получил, а не как сейчас через 10 посредников, что приходится платить повторно на месте.
Ну как же так.То авторитетно заявляете, что деньги в больницах сейчас разворовываются, то вообще не знаете сколько туда доходит.И что такое 10 посредников? Минздрав,Кабмин или госадминистрации?
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Додано: Чет 15 бер, 2018 09:53
slavek написав: safonovstanislav написав: slavek написав:
И сколько денег сейчас доходит до больницы?И до конкретного врача,медсестры,санитарки,?
Я честно плачу налоги. А уж сколько денег доходит на места, это уже не от меня зависит. Может и 0. Но в этом виноват точно не я.
Так что, реформа правильная. На месте заплатил, услуги получил, а не как сейчас через 10 посредников, что приходится платить повторно на месте.
Ну как же так.То авторитетно заявляете, что деньги в больницах сейчас разворовываются, то вообще не знаете сколько туда доходит.И что такое 10 посредников? Минздрав,Кабмин или госадминистрации?
Где я такое писал? Читайте внимательнее. Чтоб наличные, которые я отдаю в кассу банка в виде налогов дошли до конкретного врача, сами посчитайте через сколько рук эти деньги пройдут
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