Также категорически не понимаю, что можно "жрать" на 25 тысяч в месяц... Это только если для бизнеса прокручивать покупки через карту.
Впрочем, Б5 - лимит кэшбека в два раза больше и чистыми
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: Сер 08 лис, 2017 17:42
Также категорически не понимаю, что можно "жрать" на 25 тысяч в месяц... Это только если для бизнеса прокручивать покупки через карту.
Впрочем, Б5 - лимит кэшбека в два раза больше и чистыми
Додано: Сер 08 лис, 2017 17:45
Re: Лучшая карта для cashback'а
До того ж в супермаркетах не один хавчик...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Сер 08 лис, 2017 17:46
Re: Лучшая карта для cashback'а
Ну да, можно еще купить на выходных колеса в Эпицентре и это сразу около 300грн кэшбэка.
Додано: Сер 08 лис, 2017 17:47
Re: Лучшая карта для cashback'а
Ну тогда регайте карты на жену/сестру/брата/маму/тёщу и т.д.
Додано: П'ят 24 лис, 2017 00:24
МСС 4816. Дает КБ Скунс (3% на дебетные) и Тася (1% на кредитные, Вику не рассматриваю, так как есть Б5). Кто то есть еще?
Додано: Чет 04 січ, 2018 10:07
Re: Лучшая карта для cashback'а
Порадьте, будь ласка, карту з максимальним кешбеком на інтернет розрахунки (Амазон, Алі, Ебей).
Додано: Чет 04 січ, 2018 10:15
Для Амазона сейчас кредитка монобанка (кешбек 20% на категорию "книги", которой является Амазон)
Для остального отдельных предложений нет, стандартные условия 1-2% кешбек, комиссии за конвертацию. Впринципе для остальных можно тоже монобанк использовать, там нет комиссии за конвертацию, курсы хорошие, а кешбек - как повезёт
Всё IMHO
Додано: Чет 04 січ, 2018 10:18
мультивалютная ВиикендКарта от ТАС, 2% кешбек на инет-платежи, в т.ч. и в валюте
И платить лучше в валюте, т.к. комисс за конверт из тв. валют - 1%, из др - 3%
Обслуживание - 365грн/год
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 04 січ, 2018 10:22
Re: Лучшая карта для cashback'а
Кредитка Альфы (в грн!)
Там нет комисс за конвертацию (но свой коммерс курс), и траты от 1000грн попадают под шаровую рассрочку -- эт по сути дела КБ до 5%
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 04 січ, 2018 11:32
Дякую!
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