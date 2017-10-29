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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 08 лис, 2017 17:42

Также категорически не понимаю, что можно "жрать" на 25 тысяч в месяц... Это только если для бизнеса прокручивать покупки через карту.

Впрочем, Б5 - лимит кэшбека в два раза больше и чистыми :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лис, 2017 17:45

Re: Лучшая карта для cashback'а

До того ж в супермаркетах не один хавчик...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 08 лис, 2017 17:46

Re: Лучшая карта для cashback'а

Ну да, можно еще купить на выходных колеса в Эпицентре и это сразу около 300грн кэшбэка.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лис, 2017 17:47

Re: Лучшая карта для cashback'а

Ну тогда регайте карты на жену/сестру/брата/маму/тёщу и т.д.
HackStock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2017 00:24

МСС 4816. Дает КБ Скунс (3% на дебетные) и Тася (1% на кредитные, Вику не рассматриваю, так как есть Б5). Кто то есть еще?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:07

Re: Лучшая карта для cashback'а

Порадьте, будь ласка, карту з максимальним кешбеком на інтернет розрахунки (Амазон, Алі, Ебей).
Bambula
 
Повідомлень: 235
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:15

  Bambula написав:Порадьте, будь ласка, карту з максимальним кешбеком на інтернет розрахунки (Амазон, Алі, Ебей).

Для Амазона сейчас кредитка монобанка (кешбек 20% на категорию "книги", которой является Амазон)
Для остального отдельных предложений нет, стандартные условия 1-2% кешбек, комиссии за конвертацию. Впринципе для остальных можно тоже монобанк использовать, там нет комиссии за конвертацию, курсы хорошие, а кешбек - как повезёт
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:18

  Bambula написав:Порадьте, будь ласка, карту з максимальним кешбеком на інтернет розрахунки (Амазон, Алі, Ебей).

мультивалютная ВиикендКарта от ТАС, 2% кешбек на инет-платежи, в т.ч. и в валюте
И платить лучше в валюте, т.к. комисс за конверт из тв. валют - 1%, из др - 3%
Обслуживание - 365грн/год
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:22

Re: Лучшая карта для cashback'а

  Вкладчик1234 написав:Впринципе для остальных...

Кредитка Альфы (в грн!)
Там нет комисс за конвертацию (но свой коммерс курс), и траты от 1000грн попадают под шаровую рассрочку -- эт по сути дела КБ до 5% :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 22930
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 11:32

  Вкладчик1234 написав:
  Bambula написав:Порадьте, будь ласка, карту з максимальним кешбеком на інтернет розрахунки (Амазон, Алі, Ебей).

Для Амазона сейчас кредитка монобанка (кешбек 20% на категорию "книги", которой является Амазон)

  clientage написав:мультивалютная ВиикендКарта от ТАС, 2% кешбек на инет-платежи, в т.ч. и в валюте
Кредитка Альфы (в грн!)


Дякую!
Bambula
 
Повідомлень: 235
З нами з: 19.09.12
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Подякували: 25 раз.
 
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  #<12345
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