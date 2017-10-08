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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:36

  klug написав:Там завжди "книги", при покупці товару з будь-якої категорії?

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Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 10:16

Re: Лучшая карта для cashback'а

Всі в ексім за кешбеком 7% ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 20:57

  chipmunk написав:Всі в ексім за кешбеком 7% ;)


Да - звучит красиво, только вот карту с таким cashback (Visa Infiniti) оформить в EXIMе практически нереально. Но если каким-то чудом вам повезет - стоит такое удовольствие 10 тыс. грн. в год...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 21:58

Anadonta

ну платину с 5% вполне можно открыть
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 18:06

Re: Лучшая карта для cashback'а

підкажіть, будь ласка, як отримати кеш-бек, нарахований через сервіс https://epn.bz/ru/cashback/ у $.
його можна зараховувати на гривневу карту чи потрібно відкривати у $?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 08:39

  d_12 написав:підкажіть, будь ласка, як отримати кеш-бек, нарахований через сервіс https://epn.bz/ru/cashback/ у $.
його можна зараховувати на гривневу карту чи потрібно відкривати у $?

На Webmoney в долларах, а потом можно на Aliexpress потратить или вывести на карту. Но вообще эта тема совсем не об этом.
Vint
 
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