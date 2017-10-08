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Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:36
klug написав:
Там завжди "книги", при покупці товару з будь-якої категорії?
Пока опровержений не было
Всё IMHO
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Додано: Суб 06 січ, 2018 10:16
Всі в ексім за кешбеком 7%
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: Чет 11 січ, 2018 20:57
chipmunk написав:
Всі в ексім за кешбеком 7%
Да - звучит красиво, только вот карту с таким cashback (Visa Infiniti) оформить в EXIMе практически нереально. Но если каким-то чудом вам повезет - стоит такое удовольствие 10 тыс. грн. в год...
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Anadonta
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Додано: Чет 11 січ, 2018 21:58
Anadonta
ну платину с 5% вполне можно открыть
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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IMPRINTER
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Додано: Нед 04 лют, 2018 18:06
підкажіть, будь ласка, як отримати кеш-бек, нарахований через сервіс https://epn.bz/ru/cashback/
у $.
його можна зараховувати на гривневу карту чи потрібно відкривати у $?
ось так :(
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d_12
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Додано: Пон 05 лют, 2018 08:39
d_12 написав:
підкажіть, будь ласка, як отримати кеш-бек, нарахований через сервіс https://epn.bz/ru/cashback/
у $.
його можна зараховувати на гривневу карту чи потрібно відкривати у $?
На Webmoney в долларах, а потом можно на Aliexpress потратить или вывести на карту. Но вообще эта тема совсем не об этом.
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Vint
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Додано: Пон 12 лют, 2018 21:25
Господа, а вот если крупная покупка с дебитной карты, например автомобиль, можно ли у какого либо банка расчитовать на хоть какой то кэш бек?
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AHTOXXXA
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