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Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: Нед 25 лют, 2018 22:21
Всем спасибо!
Я не хочу столько карт, мне бы одну,максимум две, более менее универсальную.
Завтра закажу моню, и в альфу схожу, дальше будет видно.
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mihasik
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Додано: Нед 25 лют, 2018 22:43
mihasik написав:
Всем спасибо!
Я не хочу столько карт, мне бы одну,максимум две, более менее универсальную.
Завтра закажу моню, и в альфу схожу, дальше будет видно.
Как по мне, то самая универс-я эт Б5 -- там хотя бы на все есть 1%
Ну и Моня на всяк случай всегда сгодится
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 25 лют, 2018 23:20
mihasik написав:
Всем спасибо!
Я не хочу столько карт, мне бы одну,максимум две, более менее универсальную.
Завтра закажу моню, и в альфу схожу, дальше будет видно.
Учитывая прижимистость таза и универсала, лучше начать с Б5 и мони. А альфу после них взять, она самая щедрая)
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Bosstone
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