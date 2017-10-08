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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 22:21

Всем спасибо!
Я не хочу столько карт, мне бы одну,максимум две, более менее универсальную.
Завтра закажу моню, и в альфу схожу, дальше будет видно.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 22:43

  mihasik написав:Всем спасибо!
Я не хочу столько карт, мне бы одну,максимум две, более менее универсальную.
Завтра закажу моню, и в альфу схожу, дальше будет видно.

Как по мне, то самая универс-я эт Б5 -- там хотя бы на все есть 1% :)
Ну и Моня на всяк случай всегда сгодится
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:20

  mihasik написав:Всем спасибо!
Я не хочу столько карт, мне бы одну,максимум две, более менее универсальную.
Завтра закажу моню, и в альфу схожу, дальше будет видно.

Учитывая прижимистость таза и универсала, лучше начать с Б5 и мони. А альфу после них взять, она самая щедрая)
Bosstone
 
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