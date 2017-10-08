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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:31

  Vorlon написав:mihasik
90 дней только на покупки в первый месяц. Уже около полугода лежит у меня на полке - бесполезная карта...

одна из самых полезных карт для семьи, с не одной машиной
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Повідомлень: 7408
З нами з: 23.01.13
Подякував: 199 раз.
Подякували: 1020 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:34

  mihasik написав:
  Faceless написав:
  mihasik написав:Это у всех сейчас такая процедура?
Так а чем она лучше виртуалки валютной,ну помимо 2%КБ?

А вам 2% КБ недостаточно? :mrgreen:

С моими тратами в 10$/мес.~ не очень)

с вашими тратами вообще не важны, ни банк, ни карта :mrgreen:
Stringer
 
Повідомлень: 7408
З нами з: 23.01.13
Подякував: 199 раз.
Подякували: 1020 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:35

  la9 написав:Подскажите, а какая самая выгодная карта для оплаты в интернете на забугорных сайтах с валютой платежа не доллар и не евро (не на али, амазон)? Комиссия за конвертацию, КБ??

альфа максимум, с рассрочкой от 1000 грн
Stringer
 
Повідомлень: 7408
З нами з: 23.01.13
Подякував: 199 раз.
Подякували: 1020 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 18:33

  Stringer написав:с вашими тратами вообще не важны, ни банк, ни карта :mrgreen:

Ни одним интернетом едины :!:
Люблю офлайн :wink:
mihasik
 
Повідомлень: 172
З нами з: 26.10.11
Подякував: 11 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 18:40

Re: Лучшая карта для cashback'а

Порекомендуйте карту для оплати у закордонних інет магазинах доларову, де жирніший кешбек чи якась гідна бонусна програма.
gorgany
 
Повідомлень: 183
З нами з: 18.07.13
Подякував: 25 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 20:01

Re: Лучшая карта для cashback'а

И мне
yurmkr2015
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 04.03.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 20:46

  Stringer написав:
  la9 написав:Подскажите, а какая самая выгодная карта для оплаты в интернете на забугорных сайтах с валютой платежа не доллар и не евро (не на али, амазон)? Комиссия за конвертацию, КБ??

альфа максимум, с рассрочкой от 1000 грн

Забыл уточнить, что нужна дебетовая! Суммы относительно небольшие, но идет систематическая оплата. Посоветуйте, если можно. Сейчас юзаю обычную дебетовку, с % за конвертацию...
Спасибо
la9
 
Повідомлень: 920
З нами з: 02.07.09
Подякував: 161 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 14:32

Re: Лучшая карта для cashback'а

Подскажите по кредитке максимум от Альфы.
1. Как лучше всего забрасывать на нее деньги? Через Альфа погашение? Комиссию с приватовских карт не берет? стоять на очередях Укрпочты не вариант...
2. В ветке пишут про платежи в интернете ин валюте, с рассрочкой от 1000 грн. В чем фишка? почему именно от 1000? что до 1000 грн будет?
3. Отключение платного СМС уведомления проходит без проблем? могут ли в банке сразу отключить, или скажут что идите сами в интернет банкинге клацайте?
Puzo
 
Повідомлень: 1
З нами з: 09.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 16:52

  Puzo написав:Подскажите по кредитке максимум от Альфы.
1. Как лучше всего забрасывать на нее деньги? Через Альфа погашение? Комиссию с приватовских карт не берет? стоять на очередях Укрпочты не вариант...
2. В ветке пишут про платежи в интернете ин валюте, с рассрочкой от 1000 грн. В чем фишка? почему именно от 1000? что до 1000 грн будет?
3. Отключение платного СМС уведомления проходит без проблем? могут ли в банке сразу отключить, или скажут что идите сами в интернет банкинге клацайте?

1. Свыше 5т.без комиссии в терминале и кассе. Всё что до, терминал 15грн. С приватовской должны снимать,но не проверял.
3.Только сам,у них нет доступа, страховку могут.
mihasik
 
Повідомлень: 172
З нами з: 26.10.11
Подякував: 11 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 78910
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