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Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: Вів 27 лют, 2018 12:31
Vorlon написав:mihasik
90 дней только на покупки в первый месяц. Уже около полугода лежит у меня на полке - бесполезная карта...
одна из самых полезных карт для семьи, с не одной машиной
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Додано: Вів 27 лют, 2018 12:34
mihasik написав: Faceless написав: mihasik написав:
Это у всех сейчас такая процедура?
Так а чем она лучше виртуалки валютной,ну помимо 2%КБ?
А вам 2% КБ недостаточно?
С моими тратами в 10$/мес.~ не очень)
с вашими тратами вообще не важны, ни банк, ни карта
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Додано: Вів 27 лют, 2018 12:35
la9 написав:
Подскажите, а какая самая выгодная карта для оплаты в интернете на забугорных сайтах с валютой платежа не доллар и не евро (не на али, амазон)? Комиссия за конвертацию, КБ??
альфа максимум, с рассрочкой от 1000 грн
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mihasik
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Додано: Вів 27 лют, 2018 18:40
Порекомендуйте карту для оплати у закордонних інет магазинах доларову, де жирніший кешбек чи якась гідна бонусна програма.
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gorgany
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Додано: Вів 27 лют, 2018 20:01
И мне
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yurmkr2015
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Додано: Вів 27 лют, 2018 20:46
Stringer написав: la9 написав:
Подскажите, а какая самая выгодная карта для оплаты в интернете на забугорных сайтах с валютой платежа не доллар и не евро (не на али, амазон)? Комиссия за конвертацию, КБ??
альфа максимум, с рассрочкой от 1000 грн
Забыл уточнить, что нужна дебетовая! Суммы относительно небольшие, но идет систематическая оплата. Посоветуйте, если можно. Сейчас юзаю обычную дебетовку, с % за конвертацию...
Спасибо
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la9
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 14:32
Подскажите по кредитке максимум от Альфы.
1. Как лучше всего забрасывать на нее деньги? Через Альфа погашение? Комиссию с приватовских карт не берет? стоять на очередях Укрпочты не вариант...
2. В ветке пишут про платежи в интернете ин валюте, с рассрочкой от 1000 грн. В чем фишка? почему именно от 1000? что до 1000 грн будет?
3. Отключение платного СМС уведомления проходит без проблем? могут ли в банке сразу отключить, или скажут что идите сами в интернет банкинге клацайте?
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Puzo
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Додано: Суб 17 бер, 2018 16:52
Puzo написав:
Подскажите по кредитке максимум от Альфы.
1. Как лучше всего забрасывать на нее деньги? Через Альфа погашение? Комиссию с приватовских карт не берет? стоять на очередях Укрпочты не вариант...
2. В ветке пишут про платежи в интернете ин валюте, с рассрочкой от 1000 грн. В чем фишка? почему именно от 1000? что до 1000 грн будет?
3. Отключение платного СМС уведомления проходит без проблем? могут ли в банке сразу отключить, или скажут что идите сами в интернет банкинге клацайте?
1. Свыше 5т.без комиссии в терминале и кассе. Всё что до, терминал 15грн. С приватовской должны снимать,но не проверял.
3.Только сам,у них нет доступа, страховку могут.
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mihasik
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