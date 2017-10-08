RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з кредитними картками
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:22

Re: Лучшая карта для cashback'а

Укрэксим походу изменил условия кэшкбека. Теперь на первые 20К 5% по платине, дальше 1,2%.
AHTOXXXA
 
Повідомлень: 46
З нами з: 10.03.11
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:27

  AHTOXXXA написав:Укрэксим походу изменил условия кэшкбека. Теперь на первые 20К 5% по платине, дальше 1,2%.

2й месяц так живём
заводите 2ю карту 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24324
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1957 раз.
Подякували: 2728 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:28

Re: Лучшая карта для cashback'а

А может есть еще что то с безлимитным так сказать?
AHTOXXXA
 
Повідомлень: 46
З нами з: 10.03.11
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 11:06

  AHTOXXXA написав:А может есть еще что то с безлимитным так сказать?

Поддерживаю вопрос
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5460
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3571 раз.
Подякували: 1080 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:48

Re: Лучшая карта для cashback'а

только у монобанка прозрачен кеш бек, видно где ты рассчитался и как. Остальные это квест, часто в ресторанах или отелях терминал настроен на другой тиg торговли (код MCC)
nnallex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 223
З нами з: 09.11.14
Подякував: 74 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Карта в руки
D2 » П'ят 06 кві, 2018 10:11
1 231
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 кві, 2018 10:11
maksshevcovw
Карта в Евро
skorpi » Сер 14 лют, 2018 16:40
5 822
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 бер, 2018 12:19
asp
Долларовая карта для пополнений из-за рубежа
banderac » Нед 08 жов, 2017 15:12
4 1259
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лют, 2018 15:12
прикольчик28

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.