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Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:22
Укрэксим походу изменил условия кэшкбека. Теперь на первые 20К 5% по платине, дальше 1,2%.
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AHTOXXXA
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:27
AHTOXXXA написав:
Укрэксим походу изменил условия кэшкбека. Теперь на первые 20К 5% по платине, дальше 1,2%.
2й месяц так живём
заводите 2ю карту
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:28
А может есть еще что то с безлимитным так сказать?
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AHTOXXXA
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Додано: Нед 13 тра, 2018 11:06
AHTOXXXA написав:
А может есть еще что то с безлимитным так сказать?
Поддерживаю вопрос
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 14 тра, 2018 10:48
только у монобанка прозрачен кеш бек, видно где ты рассчитался и как. Остальные это квест, часто в ресторанах или отелях терминал настроен на другой тиg торговли (код MCC)
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nnallex
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Додано: Пон 14 тра, 2018 11:31
clientage написав:
2й месяц так живём
заводите 2ю карту
ссылка есть?
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finfen
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