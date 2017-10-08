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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:22
Re: Лучшая карта для cashback'а
Укрэксим походу изменил условия кэшкбека. Теперь на первые 20К 5% по платине, дальше 1,2%.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:27
2й месяц так живём
заводите 2ю карту
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:28
Re: Лучшая карта для cashback'а
А может есть еще что то с безлимитным так сказать?
Додано: Нед 13 тра, 2018 11:06
Всё IMHO
Додано: Пон 14 тра, 2018 10:48
Re: Лучшая карта для cashback'а
только у монобанка прозрачен кеш бек, видно где ты рассчитался и как. Остальные это квест, часто в ресторанах или отелях терминал настроен на другой тиg торговли (код MCC)
Додано: Пон 14 тра, 2018 11:31
Re: Лучшая карта для cashback'а
Додано: Вів 15 тра, 2018 11:12
Подскажите карту для Кешбека по коммуналке. Оплата через Портмоне, айпей или Изипей (ДНЕПРОПЕТРОВСКГАЗ СБЫТ, чтоб ему). Обьем оплат за зиму 15-20 тыс грн. Примерно по 3-4 тыс в месяц.
Такие существуют в природе? Есть смысл заморачиваться?
Додано: Вів 15 тра, 2018 11:36
andndp
Посмотрите на Weekend Card банка ТАСКОМБАНК. 2% за любые платежи в Интернете. Стоит 365 грн. в год, но бывают акции по бесплатному оформлению (то есть первый год пользование бесплатно).
Додано: Вів 15 тра, 2018 12:19
Альфа. Эко-Максимум, 2% на все бонусами от Эко-Маркета.
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... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 15 тра, 2018 12:45
Re: Лучшая карта для cashback'а
ТАС викенд - 3% в выходные, 2% на интернет магазины. Еще там же Биг5 прсмотрите.
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