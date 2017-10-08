Лучшая карта для cashback'а

Додано: Вів 15 тра, 2018 15:30
clientage написав: andndp написав:
Подскажите карту для Кешбека по коммуналке. Оплата через Портмоне, айпей или Изипей (ДНЕПРОПЕТРОВСКГАЗ СБЫТ, чтоб ему). Обьем оплат за зиму 15-20 тыс грн. Примерно по 3-4 тыс в месяц.
Такие существуют в природе? Есть смысл заморачиваться?
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