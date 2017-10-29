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Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: Вів 15 тра, 2018 15:30
clientage написав: andndp написав:
Подскажите карту для Кешбека по коммуналке. Оплата через Портмоне, айпей или Изипей (ДНЕПРОПЕТРОВСКГАЗ СБЫТ, чтоб ему). Обьем оплат за зиму 15-20 тыс грн. Примерно по 3-4 тыс в месяц.
Такие существуют в природе? Есть смысл заморачиваться?
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:57
А кто-то знает как воспользоватся Кешбеком в Розетке при самовывозе с Ярославской, либо при заказе через сайт?
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Romico
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:22
Romico написав:
А кто-то знает как воспользоватся Кешбеком в Розетке при самовывозе с Ярославской, либо при заказе через сайт?
И на сайте и на Ярославской (и на Петровке) можно оплатить картой, соответственно и кешбек будет, но какая категория точно не скажу, скорее всего как в магазинах техники, соответственно Монобанк пролетает, но по Б5 или Викенду кешбек будет
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Додано: Суб 09 чер, 2018 08:21
В начала года писал: Розетка, Петровка, касса 8, терминал привата - продукты.
Рядом терминал ощада - бытовая техника.
Я бы оформил заказ на дешёвый товар с оплатой через кассу, проверил, потом через нужную кассу платил бы, даже если товар в зале можно получить через столы получения заказов.
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