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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 15:30

  clientage написав:
  andndp написав:Подскажите карту для Кешбека по коммуналке. Оплата через Портмоне, айпей или Изипей (ДНЕПРОПЕТРОВСКГАЗ СБЫТ, чтоб ему). Обьем оплат за зиму 15-20 тыс грн. Примерно по 3-4 тыс в месяц.
Такие существуют в природе? Есть смысл заморачиваться?

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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:57

Розетка

А кто-то знает как воспользоватся Кешбеком в Розетке при самовывозе с Ярославской, либо при заказе через сайт?
Romico
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:22

  Romico написав:А кто-то знает как воспользоватся Кешбеком в Розетке при самовывозе с Ярославской, либо при заказе через сайт?

И на сайте и на Ярославской (и на Петровке) можно оплатить картой, соответственно и кешбек будет, но какая категория точно не скажу, скорее всего как в магазинах техники, соответственно Монобанк пролетает, но по Б5 или Викенду кешбек будет
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 08:21

Re: Лучшая карта для cashback'а

В начала года писал: Розетка, Петровка, касса 8, терминал привата - продукты.
Рядом терминал ощада - бытовая техника.
Я бы оформил заказ на дешёвый товар с оплатой через кассу, проверил, потом через нужную кассу платил бы, даже если товар в зале можно получить через столы получения заказов.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Вів 14 сер, 2018 13:15

Карта Максимум с кэшбэком – сыр в мышеловке!

Здравствуйте нынешние и будущие пользователи кредитной карты Максимум! Думаю у многих возникает желание сэкономить немного на кэшбэке, но не попасть на 60грн. платы за РКО! Но сколько Альфа-банк расставил ловушек на этом пути!
Для желающих безопасно попробовать сыра (т.е. кэшбэка) предлагаю инструкцию основанную на личном опыте работы с хищником по имени Альфа-банк!
1. Погашение задолженности должно завершиться в день предшествующий расчетной дате. Учтите время прохождения платежа!
2. Если расчетная дата выпадает на выходной день (который еще часто соединяют с праздниками) то погасить надо до выходных.
3. Погашать надо минимум на 5 коп больше долга.
4. Если не пользуетесь кредитными средствами, держите минимум 5 коп в плюсе.
5. Задолженность по рассрочке можно вычитать из общего долга – за нее 60грн не насчитывают.
S_E_A
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 сер, 2018 14:31

Re: Лучшая карта для cashback'а

mihasik написав:1. Свыше 5т.без комиссии в терминале и кассе.


Вроде как уже от 10 тыс.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:11

Шановні користувачі!

До Вашої уваги пропонуємо кредитні картки з кешбеком.
Порівняйте умови і підберіть кращу картку саме для вас за лічені секунди.

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:55

  Ірина_ написав:Шановні користувачі!

До Вашої уваги пропонуємо кредитні картки з кешбеком.
Порівняйте умови і підберіть кращу картку саме для вас за лічені секунди.

З пов.Ірина

У что за кешбек по карте изипей?
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:33

Stringer 1% на все операции (кроме операций на сайте http://www.easypay.ua), до 5% согласно условиям акции "Календарь CASH-BACK"

Кредитная карта «EasyPay» Банка Форвард.

С ув.Ирина
Ірина_
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Повідомлень: 433
З нами з: 14.09.13
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