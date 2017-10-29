Лучшая карта для cashback'а

andndp написав:Подскажите карту для Кешбека по коммуналке. Оплата через Портмоне, айпей или Изипей (ДНЕПРОПЕТРОВСКГАЗ СБЫТ, чтоб ему). Обьем оплат за зиму 15-20 тыс грн. Примерно по 3-4 тыс в месяц. Такие существуют в природе? Есть смысл заморачиваться?
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Romico написав:А кто-то знает как воспользоватся Кешбеком в Розетке при самовывозе с Ярославской, либо при заказе через сайт?
И на сайте и на Ярославской (и на Петровке) можно оплатить картой, соответственно и кешбек будет, но какая категория точно не скажу, скорее всего как в магазинах техники, соответственно Монобанк пролетает, но по Б5 или Викенду кешбек будет
В начала года писал: Розетка, Петровка, касса 8, терминал привата - продукты. Рядом терминал ощада - бытовая техника. Я бы оформил заказ на дешёвый товар с оплатой через кассу, проверил, потом через нужную кассу платил бы, даже если товар в зале можно получить через столы получения заказов.
Здравствуйте нынешние и будущие пользователи кредитной карты Максимум! Думаю у многих возникает желание сэкономить немного на кэшбэке, но не попасть на 60грн. платы за РКО! Но сколько Альфа-банк расставил ловушек на этом пути! Для желающих безопасно попробовать сыра (т.е. кэшбэка) предлагаю инструкцию основанную на личном опыте работы с хищником по имени Альфа-банк! 1. Погашение задолженности должно завершиться в день предшествующий расчетной дате. Учтите время прохождения платежа! 2. Если расчетная дата выпадает на выходной день (который еще часто соединяют с праздниками) то погасить надо до выходных. 3. Погашать надо минимум на 5 коп больше долга. 4. Если не пользуетесь кредитными средствами, держите минимум 5 коп в плюсе. 5. Задолженность по рассрочке можно вычитать из общего долга – за нее 60грн не насчитывают.