Лучшая карта для cashback'а

Додано: Вів 14 сер, 2018 13:15

Здравствуйте нынешние и будущие пользователи кредитной карты Максимум! Думаю у многих возникает желание сэкономить немного на кэшбэке, но не попасть на 60грн. платы за РКО! Но сколько Альфа-банк расставил ловушек на этом пути!

Для желающих безопасно попробовать сыра (т.е. кэшбэка) предлагаю инструкцию основанную на личном опыте работы с хищником по имени Альфа-банк!

1. Погашение задолженности должно завершиться в день предшествующий расчетной дате. Учтите время прохождения платежа!

2. Если расчетная дата выпадает на выходной день (который еще часто соединяют с праздниками) то погасить надо до выходных.

3. Погашать надо минимум на 5 коп больше долга.

4. Если не пользуетесь кредитными средствами, держите минимум 5 коп в плюсе.

5. Задолженность по рассрочке можно вычитать из общего долга – за нее 60грн не насчитывают.