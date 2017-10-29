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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 15:30

  clientage написав:
  andndp написав:Подскажите карту для Кешбека по коммуналке. Оплата через Портмоне, айпей или Изипей (ДНЕПРОПЕТРОВСКГАЗ СБЫТ, чтоб ему). Обьем оплат за зиму 15-20 тыс грн. Примерно по 3-4 тыс в месяц.
Такие существуют в природе? Есть смысл заморачиваться?

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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:57

Розетка

А кто-то знает как воспользоватся Кешбеком в Розетке при самовывозе с Ярославской, либо при заказе через сайт?
Romico
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:22

  Romico написав:А кто-то знает как воспользоватся Кешбеком в Розетке при самовывозе с Ярославской, либо при заказе через сайт?

И на сайте и на Ярославской (и на Петровке) можно оплатить картой, соответственно и кешбек будет, но какая категория точно не скажу, скорее всего как в магазинах техники, соответственно Монобанк пролетает, но по Б5 или Викенду кешбек будет
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 08:21

Re: Лучшая карта для cashback'а

В начала года писал: Розетка, Петровка, касса 8, терминал привата - продукты.
Рядом терминал ощада - бытовая техника.
Я бы оформил заказ на дешёвый товар с оплатой через кассу, проверил, потом через нужную кассу платил бы, даже если товар в зале можно получить через столы получения заказов.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Вів 14 сер, 2018 13:15

Карта Максимум с кэшбэком – сыр в мышеловке!

Здравствуйте нынешние и будущие пользователи кредитной карты Максимум! Думаю у многих возникает желание сэкономить немного на кэшбэке, но не попасть на 60грн. платы за РКО! Но сколько Альфа-банк расставил ловушек на этом пути!
Для желающих безопасно попробовать сыра (т.е. кэшбэка) предлагаю инструкцию основанную на личном опыте работы с хищником по имени Альфа-банк!
1. Погашение задолженности должно завершиться в день предшествующий расчетной дате. Учтите время прохождения платежа!
2. Если расчетная дата выпадает на выходной день (который еще часто соединяют с праздниками) то погасить надо до выходных.
3. Погашать надо минимум на 5 коп больше долга.
4. Если не пользуетесь кредитными средствами, держите минимум 5 коп в плюсе.
5. Задолженность по рассрочке можно вычитать из общего долга – за нее 60грн не насчитывают.
S_E_A
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 сер, 2018 14:31

Re: Лучшая карта для cashback'а

mihasik написав:1. Свыше 5т.без комиссии в терминале и кассе.


Вроде как уже от 10 тыс.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:11

Шановні користувачі!

До Вашої уваги пропонуємо кредитні картки з кешбеком.
Порівняйте умови і підберіть кращу картку саме для вас за лічені секунди.

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:55

  Ірина_ написав:Шановні користувачі!

До Вашої уваги пропонуємо кредитні картки з кешбеком.
Порівняйте умови і підберіть кращу картку саме для вас за лічені секунди.

З пов.Ірина

У что за кешбек по карте изипей?
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:33

Stringer 1% на все операции (кроме операций на сайте http://www.easypay.ua), до 5% согласно условиям акции "Календарь CASH-BACK"

Кредитная карта «EasyPay» Банка Форвард.

С ув.Ирина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 17:36

Re: Лучшая карта для cashback'а

Кредитна картка «Card Blanche White» Ідея Банку
Вартість річного обслуговування безкоштовно


Неверная инфа, обслуживание стоит 25грн\мес если по карте были транзакции, но общий оборот был менее 3000грн\мес.

Кредитна картка «Card Blanche Online» Ідея Банку
Вартість річного обслуговування безкоштовно


А тут 25грн\мес всегда.
Surz
 
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