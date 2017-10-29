Лучшая карта для cashback'а

Surz дякуємо Вам за пильність!
Згідно п. 2.1. тарифів за обома карткам 25 грн списується при наявності заборгованості. Цей пункт не виводився у нас на сайті, проте ми це виправили.
Згідно ж пункту 3.1 тарифів - видача та обслуговування основної картки не тарифікується, тому це залишається незмінним.
Ми вказуємо вартість річного обслуговування та не можемо передбачити скільки місяців на рік заборгованості може не бути, відповідно комісія не стягується. Саме для цього така комісія виведена в окремий пункт меню
З пов.Ірина